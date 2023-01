“Ho scelto Napoli”: calciomercato, il colpaccio fa godere i tifosi

Per il Napoli, in attesa del match contro la Juve, bisogna registrare delle dichiarazioni sul calciomercato che hanno fatto godere i tifosi.

Dopo la sconfitta nel big match di San Siro contro l’Inter di Simone Inzaghi, il Napoli è tornato a vincere in campionato. Gli azzurri, infatti, hanno sconfitto domenica scorsa con il risultato di 0-2 la Sampdoria di Dejan Stankovic.

Il team campano non è sembrato ancora al top, anche se si è iniziata a vedere una corsa più fluida rispetto a quella pesante della sfida contro l’Inter. Il Napoli è stato comunque bravissimo a non farsi condizionare dall’ambiente circostante del Marassi, il quale era unito nel ricordo di due leggende della Sampdoria come Gianluca Vialli e Sinisa Mihajlovic.

Gli uomini di Luciano Spalletti sono attesi ora da una gara che potrà dire moltissimo sul prosieguo del campionato. Venerdì prossimo, infatti, allo Stadio Diego Armando Maradona arriverà la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri, di fatto, hanno l’occasione di potersi portare a soli 4 punti dai partenopei. Tuttavia, oltre alla super sfida contro i ‘rivali storici bianconeri’, i tifosi del Napoli possono continuare ad esultare per un colpaccio in sede di calciomercato.

Calciomercato, Giacomo Raspadori fa godere i tifosi: “Napoli è stata la mia prima scelta”

Giacomo Raspadori, per l’appunto preso l’estate scorsa dal Sassuolo, è infatti sempre più convinto di aver fatto bene ad accettare l’offerta del team campano. Ad ammetterlo è stato lo stesso calciatore ai microfoni ufficiali di ‘DAZN’: “Ho scelto Napoli, è stata la prima scelta. Ho sentito forte interesse della società, direttore e mister con cui ho parlato. Sentivo che era arrivato il momento di alzare l’asticella. Ho scelto questa squadra in attimo, e non lo dico tanto per”.

Il centravanti ha poi continuato il suo intervento: “Il Napoli è la squadra migliore per esprimermi al meglio. La città è bellissima, svegliarsi la mattina e vedere il mare da Posillipo è un’abitudine a cui noi emiliani non siamo abituati. Mi piace molto il centro storico, vorrei approfondire anche i Quartieri Spagnoli. Aspetto culinario? Non è assolutamente facile, qui ci sono tantissime tentazioni. Mi fa impazzire la mozzarella di bufala”.