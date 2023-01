“Oscene…”: beffa Napoli, la sentenza è davvero durissima

Il Napoli è stato avvisato in vista del big match da disputare venerdì sera: la sentenza non è passata inosservata e le parole sono state dirette.

Il Napoli si sta preparando al meglio per affrontare il big match di venerdì sera al Maradona contro la Juventus. Non sarà una gara semplice e gli azzurri non devono perdere lucidità e concentrazione. La sentenza arrivata nel frattempo è apparsa a questo proposito molto dura.

Quella di venerdì sera per il Napoli non sarà una partita qualunque. Già nella normalità le sfide contro la Juventus non lo sono, ma stavolta il risultato inciderà ancora di più. Dal momento che è ancora aperta la corsa Scudetto, essendo arrivati solamente a metà stagione.

Proprio dell’importanza del match ha parlato anche il giornalista Paolo De Paola ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’. La sua sentenza è stata netta.

Napoli, De Paola avverte la squadra di Spalletti in vista del big match: la sentenza sulla Juventus di Allegri

Ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’, nel corso del programma ‘Punto Nuovo Sport Show’, è intervenuto il giornalista Paolo De Paola. Queste le sue parole in merito al Napoli e al big match che lo attende contro la Vecchia Signora: “Contro la Juventus non deve snaturarsi e fare il suo gioco. Se si allena all’ordinarietà, rischia in maniera seria. Spalletti ha creato una squadra formidabile nella sua unicità e deve preservarla. E poi, ha un discreto bottino da gestire di qui alla fine della stagione. Il risultato del campionato sarà deciso da Napoli-Juventus. La frenesia però può diventare il nemico principale degli azzurri, devono stare attenti”.

Ma poi ha parlato della beffa avvenuta fin qui in classifica proprio nei confronti del club partenopeo: “La Juventus è stata quasi fortunata nel raggiungere queste otto vittorie di file. Il corto muso di Allegri si realizza anche in partite davvero oscene. La Cremonese aveva colpito due pali prima che i bianconeri raccattassero quella vittoria nei minuti finali. Mai ho visto una vittoria così ingiusta. Però alla fine ha ragione Allegri, che è anti-estetico e uno devoto all’efficacia del risultato”.