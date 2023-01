😮 “Lo fa quotidianamente”: la rivelazione su Osimhen è sorprendente

Il Napoli si gode lo strapotere fisico di Osimhen che, per migliorare ancora, si allena ogni giorno almeno un’ora e mezza in un modo particolare.

Il Napoli si gode le qualità di Victor Osimhen: il suo strapotere fisico e il suo senso del gol sono una vera arma in più per gli azzurri. Proprio su di lui è arrivata anche una rivelazione sorprendente.

Il Napoli, anche contro la Sampdoria, è riuscito a ottenere un’altra importante vittoria grazie alle grandi qualità di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano ha, infatti, sbloccato un match che il club azzurro ha voluto vincere con tutte le sue forze.

Proprio su di lui, allora, è arrivata una rivelazione che ha sorpreso in positivo i tifosi partenopei ma non solamente. Le sue intenzioni, infatti, sono quelle di migliorarsi sempre di più e quotidianamente, con questa intenzione, si impegna su un allenamento in particolare.

Napoli, senti che elogi per Osimhen: ecco cosa sta continuando a fare l’attaccante per migliorarsi

Enrico Fedele, ai microfoni di ‘Radio Marte’ ha rilasciato delle dichiarazioni interessanti su Victor Osimhen. “Nelle corde ha qualcosa che altri non hanno”, ha affermato. E ha poi proseguito: “Se togli i rigori agli altri, vedi che lui segna di più. Nell’elevazione e nella velocità , è il miglior centravanti in Italia. Mi dicono che stia continuando a fare un’ora/un’ora e mezza di muro al giorno per allenare la tecnica, e i risultati si vedono”.

Poi, infine, Fedele ha concluso il proprio discorso dicendo: “Il nigeriano può diventare un grande giocatore. Se ti insegnano come crescere ed hai l’umiltà e l’intelligenza di apprendere e mettere in pratica le indicazioni del mister, allora farai dei progressi enormi”.