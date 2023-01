Calciomercato Napoli, ultim’ora improvvisa: si chiude l’affare

Calciomercato Napoli, attenzione all’ultim’ora che arriva all’improvviso. In chiusura l’affare in casa azzurra, ecco tutti i dettagli: a breve l’annuncio

Ancora un giorno e si scenderà in campo per la super sfida Scudetto contro la Juventus. Il Napoli di mister Luciano Spalletti si prepara e scalda i motori per una gara che può decidere un campionato. Gli azzurri sanno bene che affronteranno una formazione in grandissima forma, reduce da otto vittorie consecutive e tutte terminate con la propria porta inviolata. Ragion per cui, per battere e superare ulteriormente la Vecchia Signora ci sarà bisogno di una prestazione a dir poco stellare.

Stellare come il mercato che il Napoli ha messo in piedi nel corso dell’ultima estate. La rifondazione portata avanti da Giuntoli e Spalletti ha prodotto solo risultati positivi sugli azzurri, che adesso hanno limato ulteriormente la rosa con l’arrivo di Bereszynski. Il da farsi, però, resta ancora tanto per il DS azzurro, che è al lavoro su più fronti per continuare a programmare il Napoli che verrà. E sul versante delle uscite, l’ex direttore sportivo del Carpi è pronto a chiudere un affare nelle prossime ore.

Napoli, ultim’ora di mercato: è tutto fatto, in chiusura l’affare in uscita. Saluterà gli azzurri

Affare in uscita che vede protagonista il giovane portiere Nikita Contini. Come riportato ed evidenziato da TMW, il prodotto del vivaio azzurro è pronto ad una nuova avventura. Per lui ci sarà la Reggina di Pippo Inzaghi ad attenderlo, dove vestirà una maglia da titolare nel tentativo di completare l’impresa promozione dei calabresi dalla Serie B alla Serie A.

Attualmente in prestito alla Sampdoria (oggi sarà in campo anche come titolare nel match di Coppa Italia contro la Fiorentina), Contini si prepara a voltare pagina. Il suo rientro in azzurro sarà soltanto formale, visto che il portiere non passerà neanche da Napoli. Dal prestito a Genova, al prestito a Reggio Calabria: l’ex Virtus Entella vuole ritagliarsi uno spazio da protagonista e accumulare minuti, nonostante la discesa di categoria in questa sessione invernale. L’affare è in chiusura, dopo il match di oggi pomeriggio può arrivare anche l’annuncio ufficiale.