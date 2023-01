🚨Napoli-Juventus, beffa Kvaratskhelia: che rimpianto per i tifosi

Incroci e incontri curiosi in occasione di Napoli-Juventus, uno di questi ha come protagonista il gioiello azzurro.Â

Khvicha Kvaratskhelia è stato il grande protagonista della prima parte di stagione azzurra e anche la sorpresa della Serie A. Giunto per raccogliere la pesante eredità di Lorenzo Insigne, capitano e simbolo del Napoli moderno, il georgiano arrivato dalla Dinamo Batumi ha presto innamorato con la sua tecnica e il suo senso del gol. Il 2023 non è iniziato nel modo sperato, poiché contro Inter e Sampdoria non è riuscito a incidere come suo solito, ma l’attaccante è in ripresa dopo aver affrontato un infortunio.

La gara contro la Juventus allo Stadio Diego Armando Maradona quasi sicuramente lo vedrà titolare, essendo un perno offensivo per gli azzurri. Insieme a lui Victor Osimhen come centravanti e sulla fascia opposta Hirving Lozano prova a insidiare Matteo Politano. La difesa bianconera avrà l’arduo compito di provare a tenere a bada l’estro dei tre prescelti da Luciano Spalletti.

Max Allegri ha scelto di non sbilanciarsi in conferenza stampa rispetto ai metodi che sta studiando con i suoi per prendere le contromisure rispetto al Napoli, ma la verità è che il toscano conosce Kvaratskhelia meglio di quanto dica: l’avrebbe voluto proprio nella sua Juventus.

Kvaratskhelia in campo in Napoli-Juventus: curioso retroscena sui bianconeri

Come ricorda ‘TuttoSport’, prima di essere acquistato dal Napoli, il georgiano avrebbe potuto avere un destino diverso e arrivare in Italia per indossare la maglia della Juventus. L’interesse dei bianconeri risale alla dirigenza sportiva di Fabio Paratici, oggi al Tottenham, che l’aveva osservato insieme al suo staff anzitempo. L’affare non si è mai concretizzato, nonostante fossero stati avviati i contatti quando sulla panchina torinese sedeva Maurizio Sarri, a sua volta ex allenatore del Napoli.

Quello è stato, ancora una coincidenza, l’anno dell’ultimo scudetto della Juventus. Dopodiché i bianconeri hanno lasciato il trono prima all’Inter e poi al Milan. Il Napoli dal canto proprio ha provato a reggere il passo delle rivali e nel presente l’ha fatto proprio acquistando giocatori come Kvaratskhelia.