Napoli, la super incoronazione di Kvara: l’ex azzurro non ha dubbi

L’ex stella azzurra esprime il suo parere su Kvaratskhelia. Ecco l’opinione data sull’attaccante georgiano del Napoli.

Napoli-Juventus è senza dubbio il piatto forte di questa giornata di Serie A. Dopo la parentesi della Coppa Italia, che ha visto il clamoroso ko del Milan contro il Torino, si ritorna a parlare di campionato. E lo si fa immediatamente con lo scontro al vertice tra un Napoli capolista e una Juventus inseguitrice.

Sfida che da sola ha un grandissimo fascino, ma al cui interno ci sono tantissimi temi e tantissime ‘sfide’ tra i calciatori in campo. C’è il ritorno di Milik a Fuorigrotta, ma anche l’arrivo di Di Maria al Maradona. Fresco di titolo Mondiale con l’Argentina il Fideo calcherà l’erba dello stadio intitolato a Diego. C’è poi anche Kvaratskhelia e la sua voglia di tornare subito dirompente come lo è stato nei primi mesi di stagione, sia in campionato che in Champions League.

E chi meglio di un numero dieci che nell’allora San Paolo ha messo le ali per volare nel grande calcio, raccogliendo la maglia pesante di Maradona, può parlare di queste sfumature di Napoli-Juventus. Gianfranco Zola alla Gazzetta dello Sport ha parlato del match di questa sera: “Di Maria ha tecnica, esperienza e intelligenza. Credo che queste siano cose che lo fanno incidere più da posizione centrale che da esterno.” Questo per quanto riguarda il Fideo, il discorso poi si sposta su Kvaratskhelia.

Zola non ha dubbi: “Kvaratskhelia come i 10 del passato”

Un dieci che, in quanto dieci, può parlare dei numeri dieci. Zola ha una sua teoria: “Ormai i numeri dieci si sono spostati. Non agiscono più sulla trequarti, ma agiscono prevalentemente sulla fascia.” Per questo motivo secondo Zola Kvaratskhelia potrebbe essere paragonato ai dieci del passato. Non basta però il ruolo, serve anche la tecnica. Ed anche in questo caso, secondo Zola, il georgiano ha tutto quello che serve.

“Ha le caratteristiche di un trequartista di una volta.” ha concluso l’ex fantasista tra le altre di Napoli, Parma e Chelsea. “E’ tatticamente molto ordinato e soprattutto intelligente. Mi piace molto come calciatore.” La speranza è che Kvaratskhelia possa confermare quanto di buono detto da Zola. Ma se a parlare è uno che a Napoli ha raccolto l’eredità di Maradona allora le premesse sono certamente buone.