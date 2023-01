Napoli, Spalletti esulta e piazza la pedina: le ultime in vista della Juve

Le ultime novità in vista del match tra Napoli e Juventus. Ecco come Spalletti potrebbe far scendere in campo gli azzurri stasera.

Conto alla rovescia per Napoli-Juventus. Tra poche ore le due squadre scenderanno in campo calcando il terreno di gioco del Maradona. Il Napoli vuole allungare in testa alla classifica, frustrando con un successo le speranze di rimonta della Juventus. I bianconeri dal canto loro vogliono accorciare continuando a dare seguito al buon momento di forma che stanno vivendo.

Gli ingredienti per un grande match ci sono tutti, con Spalletti che tra l’altro ha recuperato anche l’unico dubbio della vigilia. Kim, reduce da qualche problemino fisico contro la Samp, è tornato arruolabile ed è stato immediatamente convocato dal tecnico toscano che quindi potreb schierarlo fin dal primo minuto. L’intenzione, stando quanto riferisco i colleghi di Sky Sport, sarebbe infatti proprio quella. Il difensore sudcoreano titolare al fischio di inizio.

Si va quindi verso una classica difesa ‘titolarissima’. Coppia centrale composta appunto da Kim e da Rrahmani. Al loro esterno agirano, come al solito, il capitano Di Lorenzo a destra, presenza fissa nell’undici azzurro, e Mario Rui, ancora una volta preferito ad Olivera. Potrebbero esserci invece novità a centrocampo, dove Zielinski, dopo la panchina con la Sampdoria, potrebbe riconquistare la maglia da titolare. Al suo fianco l’inamovibile Lobotka e ed Anguissa. Panchina quindi per Ndombelé e Elmas.

Napoli, Spalletti dovrebbe andare sul sicuro: tridente classico per battere la Juventus

In attacco presenza fissa quella di Osimhen al centro del reparto. Attorno a lui agirano da un lato un Kvaratskhelia ansioso di tornare quanto prima decisivo e Politano che ha superato il ballottaggio con Lozano. Il messicano probabilmente entrerà a partita in corso, con Spalletti intenzionato a sfruttare la sue caratteristiche.

Dall’altro lato Allegri sembra intenzionato a puntare sulla coppia Di Maria-Milik in avanti, con il polacco speranzoso di poter segnare il gol dell’ex. Centrocampo che dovrebbe essere composto da Kostic, Fagioli, Locatelli, Rabiot e McKennie. Terzetto difensivo invece formato da Bremer, Danilo e Alex Sandro a protezione di Szczęsny