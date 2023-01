Napoli, grande sorpresa per Kvaratskhelia: accadrà con la Juve

É già tutto predisposto per Napoli-Juventus ed è prevista una bellissima sorpresa per il giovane attaccante azzurro, Kvaratskhelia.

In città non si parla d’altro, perché quando Napoli e Juventus si confrontano si tratta di un match che va al di là della classifica a causa della storica rivalità fra queste due rappresentanze calcistiche. Tuttavia, quest’anno ancor di più che nei precedenti, si tratta anche di uno scontro sportivo di grande valore per il prosieguo della stagione. Davanti al proprio pubblico, gli azzurri hanno l’opportunità di scavare un solco fra loro e le concorrenti per il titolo, mentre i bianconeri avranno la chance di accorciare sulla prima della classe.

Entrambi i tecnici ragionano sulla migliore formazione da schierare, senza scherzetti e senza snaturarsi: bisogna mostrare la miglior versione di sé, affidandosi alle strategia già ben oleate. Verosimilmente il terminale offensivo della Juventus sarà l’ex azzurro Arek Milik con alle spalle il fresco campione del mondo con l’Argentina, Angel Di Maria.

Spalletti non può che affidarsi all’estro di Victor Osimhen e accompagnarlo con quello di Politano (dovrebbe essere riconfermato in luogo di Lozano) e Kvaratskhelia. Proprio per il georgiano è pronto un tributo speciale.

Napoli-Juventus, allo stadio ondata di georgiani per Kvaratskhelia

Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’, allo ‘Stadio Diego Armando Maradona’ è previsto il sold-out sia per Curve, Distinti e Tribune sia nel Settore Ospiti. Si tratta di all’incirca 60mila spettatori, fra i quali siederanno dalla parte maggioritaria, ovvero quella azzurra, intorno ai 200 sostenitori dalla Georgia. Una peregrinazione che è cominciata a inizio stagione per seguire da vicino Kvaratskhelia, che ha avuto un successo enorme e prosegue. Non manca mai l’appoggio per l’attaccante, figurarsi in una partita di tale importante.

Ieri, racconta il quotidiano, all’aeroporto di Capodichino è atterrato un charter dalla Georgia con 200 viaggiatori a bordo, i quali erano tutti provvisti del biglietto per assistere allo spettacolare Napoli-Juventus. Rigorosamente indossando la maglia del loro connazionale. Sempre, ma sopratutto in sfide di tale portata bisogna far sentire il calore da più vicino possibile e in particolare modo perché rinunciare a una sfida così entusiasmante? Avanti!