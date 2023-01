Napoli, la nuova idea di Giuntoli: Sirigu parte, possibile uno scambio

L’ultima idea di mercato per quanto riguarda il portiere. Con l’addio di Salvatore Sirigu potrebbe essere messo in piedi uno scambio.

In casa Napoli si gode, e su questo non c’è alcun dubbio. Il successo di ieri contro la Juventus ha certificato ancora una volta il valore di una squadra che sta stupendo tutti e che continua a mettere in campo prestazioni di livello altissimo. I tifosi azzurri possono essere soddisfatti, anche perchè ad oggi il divario tra gli azzurri e le seconde della classe è di 10 punti, in attesa della partita del Milan.

Insomma, dopo ieri si può sognare. Lo Scudetto non può non rappresentare un obiettivo da raggiungere arrivati a questo punto della stagione, ma starà anche al Napoli non farsi prendere da facili entusiasmi. La stagione è ancora lunga, tutto può accadere e ci sono ancora margini per un reinserimento di squadre come Juventus e Milan. La corsa Scudetto è logorante, e ad avere la meglio sarà la squadra che avrà i nervi maggiormente saldi.

Ma, non bisogna dimenticare, ci sono anche altre questioni che tengono alta l’attenzione. Se è vero che la sessione invernale di mercato non dovrebbe portare acquisti in entrata particolari dopo quello di Bartosz Bereszynski, potrebbe esserci ancora qualcosa da fare in uscita.

Napoli, addio Sirigu: l’idea di Giuntoli, possibile uno scambio

Salvatore Sirigu è uno dei giocatori che potrebbe salutare Napoli nel corso delle prossime settimane. Ad oggi Alex Meret gode di una fiducia smisurata, ricambiata al meglio anche sul campo, e la parata sul possibile autogol di Rrahmani nella serata di ieri è un esempio emblematico. Ed allora cosa si fa con l’ex portiere del Paris Saint Germain? In queste settimane sono emerse diverse opzioni, ma l’ultima sta affascinando anche i tifosi.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, l’ultima idea riguarderebbe uno scambio: Giuntoli lascerebbe andare Sirigu alla volta di Firenze, con Pierluigi Gollini che farebbe il percorso inverno per approdare alla corte di Luciano Spalletti. I due club – riporta l’emittente satellitare – ne stanno parlando proprio nelle ultime ore.