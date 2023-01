De Laurentiis senza pace: è successo a suo figlio dopo Napoli-Juve

Felicità ma anche problemi: è quanto accade a De Laurentiis dopo Napoli-Juventus a causa di un gesto, catturato dalle telecamere nel post-match.

Napoli-Juventus era previsto dall’opinione generale come scontro diretto per lo scudetto. O meglio: se i bianconeri avessero vinto, avrebbero riaperto il confronto fra le prime in classifica. Inoltre, si sarebbero trasformati nei principali rivali del Napoli. La vittoria azzurra invece avrebbe e ha significato per la formazione di Luciano Spalletti il consolidamento di un percorso che conduce dritti alla salda posizione di capoclasse.

A +9 dal Milan secondo e a +10 dalla Juventus e dall’Inter, il Napoli sorprende tutti tanto in Italia quanto in Europa. Ciò che è di maggiore impatto è l’intesa fra i giocatori. Nonché l’efficacia del gioco azzurro, che non soltanto porta a casa i risultati che servono ma incanta con i suoi movimenti. Un vero parco giochi nel quale i primi a divertirsi sembrano proprio i calciatori.

Il 5-1 rifilato alla Juventus con estrema semplicità, a parte qualche svarione del quale ha approfittato l’unico marcatore bianconero, ovvero Angel Di Maria, è stato accompagnato da altrettante esultanze. Fra queste qualcuna davvero speciale. Come quella fra Eljif Elmas e Giovanni Di Lorenzo, che si sono seduti sul prato dopo la rete del macedone e hanno interpretato una partita di poker.

Napoli-Juventus, il gesto di Edo De Laurentiis ai bianconeri non passa inosservato

Più che un poker però è corretto parlare di manita. Cinque reti hanno generato festeggiamenti e anche sfottò immancabili fra squadre che, indipendentemente dalla classifica, sono protagoniste da sempre di una rivalità identitaria. Anche Edo De Laurentiis, vicepresidente del Napoli e suo primo tifoso, si è lasciato andare alla felicità e, come ricorda il ‘Corriere dello Sport’, alle indiscrete telecamere non è sfuggito il suo gesto.

Proprio il figlio del patron Aurelio ha celebrato il 5-1 mimando il segno cinque. Un gesto che i tifosi hanno notato oltre a essere stato ripreso e sul web si è scatenata l’ira da parte dei tifosi bianconeri, che non hanno mancato di criticare la maniera del vicepresidente di manifestare la sua contentezza.