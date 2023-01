Elmas fa vincere migliaia di euro a un tifoso: ecco come

Incredibile scommessa di un tifoso del Napoli in occasione della gara contro la Juventus: il risultato è quello giusto e arriva una vincita di migliaia di euro.

L’ultima volta che il Napoli era riuscito a imporsi con cinque reti contro la Juventus era accaduto trent’anni fa, quando in campo gli azzurri potevano contare sul contributo di Diego Armando Maradona. Sembra che la sua manita questa volta dall’alto stia conducendo il cammino della squadra di Luciano Spalletti in campionato, per aiutare a raggiungere un sogno che manca alla città proprio dall’addio dell’ex Pibe de Oro.

Il 5-1 di Napoli-Juventus ha portato gli azzurri a un vantaggio di +10 punti in classifica sui bianconeri, quando il girone d’andata della Serie A ha ancora una giornata in calendario prima di giungere al termine.

Credere alla supremazia e al successo del Napoli contro la formazione di Allegri non era sicuramente un’utopia. Tuttavia, un’imposizione di forza e talento così evidente non era facile da pronosticare. Eppure qualcuno l’ha fatto, durante un lampo di genio oppure in preda all’emozione più gioiosa.

Napoli-Juventus 5-1, un tifoso indovina il risultato e la vittoria è di migliaia di euro

Quel qualcuno abita a Roma o vi è passato, chi lo sa. Fatto sta che ha portato a casa 36,750 euro. È questa la cifra che si legge sulla giocata che sta facendo il giro dei social ed è stata realizzata presso l’agenza Goldbet di via Castelgandolfo 99, nella capitale italiana. Un tifoso appassionato aveva scommesso la vittoria per 5-1 degli azzurri ed Elmas con la sua ultima rete del match gli ha moltiplicato di molto la felicità.

Era difficilissimo da ipotizzare un risultato così rotondo, eppure qualcuno ci ha creduto ed evidentemente merita che la sua scommessa abbia un compenso così lauto: il prezzo della fiducia dato alla squadra di Spalletti. C’è anche da sottolineare che erano stati versati 350 euro sul risultato finale, quindi lo scommettitore ci credeva davvero tanto. Oppure ci sperava… chissà. In ogni caso, ha avuto ragione prima di tutti.