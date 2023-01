“Spalletti si aspettava di più”: Napoli, spunta il retroscena in queste ore

Il tecnico Spalletti è stato deluso da uno dei suoi uomini più attesi nel corso della gara che ha segnato l’eliminazione dalla Coppa Italia

Non solo calciomercato per il Napoli. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli studia le strategie in vista della prossima stagione e ha già pensato ad una mossa da attuare in caso di avvio eccellente, individuando con grande anticipo un rinforzo che potrebbe arrivare gratis.

Intanto, però, l’attualità è scandita dalla marcia d’avvicinamento al derby con la Salernitana. Negli occhi dei tifosi però la grande prestazione offerta contro la Juventus è stata offuscata dalla sfida contro la Cremonese in cui il Napoli non è riuscito ad essere brillante come in altre circostanze. Alcuni giocatori hanno deluso, in particolare Spalletti è rimasto deluso da uno.

Napoli, Raspadori deludente contro la Cremonese: Spalletti si aspettava di più dall’ex Sassuolo

‘La Gazzetta dello Sport’ di questa mattina si è soffermata sul Napoli. La squadra di Luciano Spalletti ha abbandonato la prima competizione della stagione non senza un pizzico di delusione. Nella sfida contro i grigiorossi, però, ha sottolineato la testata milanese è emerso il momento poco brillante di Giacomo Raspadori, l’acquisto più pagato di quest’estate.

Il calciatore – spiega la ‘rosea’ – è stato per lunghi tratti impalpabile”. La sua, contro la Cremonese, si è rivelata una costante ricerca della “posizione corretta” che sostanzialmente gli ha impedito di “cercare una soluzione per far male all’avversario”. Pertanto, si legge ancora nell’articolo, “ha corto tanto, ma spesso male”.

Il club del presidente Aurelio De Laurentiis e Spalletti si aspettavano “molto di più da lui, martedì”. Questo perché il giocatore ex Sassuolo ha fatto molto bene finora in Champions League quando è stato chiamato a vestire i panni del centravanti nel 4-3-3. E anche con l’Italia, negli ultimi mesi di Nations League, è risultato spesso decisivo dimostrando di possedere qualità da attaccante moderno. Per questa ragione, il flop di martedì ha un po’ deluso le aspettative che la società azzurra ripone nel suo talento.