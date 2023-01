“Mi piacerebbe…”: rivali Napoli, la sentenza fa infuriare i tifosi

La prima posizione in classifica del Napoli con il suo grande vantaggio non fa piacere a tutti: c’è chi ritiene che renda meno coinvolgente il campionato.

“La fame non ha sonno”, traducendo dal napoletano, ha dichiarato Luciano Spalletti in conferenza stampa, presentando Salernitana-Napoli. Il tecnico non vuole cali di tensione da parte dei suoi giocatori. Possono essere pericolosi e ledere alla competitività degli azzurri, saldi in classifica da inizio campionato. Il rimaneggiamento della formazione in Coppa Italia contro la Cremonese e la consapevolezza di essere in una competizione meno “principale” per il Napoli, ad esempio, ne hanno causato l’eliminazione e l’allenatore non è chiaramente contento di ciò.

Il derby dello Stadio Arechi sarà allora un ulteriore banco di prova per la squadra partenopea, per affermarsi e chiudere il girone d’andata nel migliore dei modi, dopo aver ottenuto il titolo virtuale di campione d’inverno già alcune settimane fa.

Il Napoli ha la possibilità di affrontare con serenità ogni evento perché conta su +9 punti sul Milan e +10 sull’Inter, mentre la Juventus dovrebbe scivolare al 10-11esimo posto in classifica dopo la penalizzazione di 15 punti, stabilita come sentenza dalla Corte d’Appello. Tuttavia, la prossima settimana allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta ci sarà la Roma di Mourinho, che vuole giocarsi la sua opportunità per la zona Europa.

Napoli in testa al campionato, Zenga: “Mi piacerebbe una corsa scudetto importante”

Ai microfoni di ‘TMW’ è intervenuto l’ex calciatore e idolo nerazzurro, Walter Zenga, il quale ha parlato dell’Inter, fresca vincitrice della Supercoppa italiana a Riyadh contro il Milan: “Non bisogna fare il conto sulla partita singola. Una squadra che perde 3-0 non è comunque in crisi. L’Inter non è stata una sorpresa, aveva vinto 8 delle ultime 10 partite”.

Con questi risultati l’Inter potrebbe avere la spinta giusta per essere l’anti-Napoli? Zenga risponde con una sensazione personale netta: “Aver trovato la quadra senza Lukaku e Brozovic già è tanto. Non è male. Otto punti sono molti da recuperare. Da interista e da amante del calcio mi piacerebbe vedere una corsa scudetto importante”.