“Ci manca”: Napoli, l’ennesima conferma del grande affare

Arrivano le parole del dirigente riguardo il calciatore acquistato dal Napoli la scorsa estate: un grande affare

Il Napoli, la scorsa estate, ha messo a segno dei colpi rivelatisi poi ottimi nel corso di questa stagione. Da Kim a Kvaratskhelia, arrivati per sostituire rispettivamente Koulibaly e Insigne nella diffidenza di tifosi e addetti ai lavori. Ma non solo, anche Olivera e Simeone si sono dimostrati degli ottimi giocatori, quando hanno avuto la loro opportunità. E poi c’è Giacomo Raspadori, che nella rosa di Luciano Spalletti occupa la posizione che aveva Dries Mertens, il massimo marcatore della storia dei partenopei.

Raspadori è un calciatore di grandissimo talento, riesce a coprire più posizioni in campo. Esterno offensivo, attaccante tra le linee e centravanti. Chiaramente con caratteristiche diverse rispetto ai soliti che occupano questo ruolo. E di lui ha parlato Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo con il quale De Laurentiis e Giuntoli hanno condotto una trattativa lunga ed estenuante la scorsa estate.

Napoli, le parole di Carnevali su Raspadori

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Raspadori ci manca, anche Scamacca. Alla squadra mancano i loro gol, ma la politica del Sassuolo è questa. Se un giocatore ha la possibilità di andare in un top club, viene accontentato se arriva una grande offerta”. Poi continua: “A rimpiazzarlo è sempre uno di prospettiva, come per esempio Alvarez, che ha un ottimo potenziale. Vendere bene è importante, bisogna dare il giusto valore. Io seguo tutti quelli che vanno via, per capire se la mia valutazione era corretta. Raspadori, per esempio, ha avuto un grande impatto con il Napoli. E tutti sanno che vale i soldi spesi”.

Raspadori in questa stagione ha segnato cinque gol, di cui quattro in Champions League, in venti partite con il Napoli. La media gol è abbastanza importante, perché ha davanti a sé un mostro come Victor Osimhen ed è di uno ogni 166′. Il Sassuolo in questa stagione sta faticando un po’ e, come confermato da Carnevali, mancano l’attaccante dei partenopei e Scamacca.