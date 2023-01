Le tre possibili sorprese di Salernitana-Napoli: c’è anche Raspadori

La sfida tra Salernitana-Napoli scalda i motori e si prepara a entrare nel vivo. Dopo le parole di Spalletti in conferenza stampa, sarà confermata l’assenza di Kvratskhelia, ancora alle prese con i postumi influenzali dell’ultima settimana

Come cambierà il Napoli con l’assenza di Kvaratskhelia? Unico dubbio legato al balllotaggio tra Elmas e Raspadori, con il centrocampista macedone in netto vantaggio. Occhio, però, al possibile dirottamento di Elmas sulla fascia destra al posto di Politano, in questo caso, non è escluso che Raspadori possa trovare spazio dal primo minuto contro la Salernitana. Azzurri a caccia dei tre punti per cercare di consolidare la prima posizione in classifica, per poi aspettare l’esito delle sfide tra Juventus-Atalanta e Lazio-Milan.

Detto questo, chi impatterà sul match contro la Salernitana? Chi si confermerà decisivo e chi potrebbe recitare un ruolo d’assoluta sorpresa? Inutile confermare lo stato di grazia di Osimhen, il quale sarà chiamato a trascinare ancora una volta il reparto offensivo del Napoli, orfano di Kvaratskhelia. Attenzione alla carta Raspadori. L’ex Sassuolo, a prescindere dalla sua titolarità, potrebbe impattare sul match con autorità, decisione e incisività.

Raspadori potrebbe partite titolare sul versante sinistro, o subentrare nel corso della ripresa, ma la sua velocità e il suo cambio di passo potrebbero causare delle grosse problematiche alla difesa della Salernitana. Attenzione anche ad Anguissa, pronto a ritornare sugli standard della primissima parte di stagione. Il centrocampista camerunese potrebbe rivelarsi un’assoluta sorpresa di questa 19^ giornata.

Salernitana-Napoli, Elmas scala le gerarchie

Non solo Raspadori, occhio anche a Elmas, ormai assoluta garanzia del centrocampo del Napoli. Spalletti potrebbe concedergli una chance da titolare. Da valutare se il tecnico toscano deciderà di schierarlo nel ruolo di vice Kvaratskhelia, o adattarlo sul versante destro concedendo un turno di riposo a Politano. A prescindere dal ruolo e titolarità, Elmas si candida a recitare nuovamente una parte d’assoluto protagonista del match. Per quel che riguarda la Salernitana, invece, attenzione a Ochoa e al suo stato di forma da top assoluto. Di seguito le probabili formazioni del match:

SALERNITANA (3-5-2): Ochoa; Daniliuc, Radovanovic, Pirola; Candreva, Vilhena, Coulibaly, Nicolussi Caviglia, Bradaric; Piatek, Dia

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Elmas/Raspadori