😱 Napoli, doccia gelata per la Champions: l’ufficialità spiazza i tifosi

Clamorose novità in vista del match di Champions League tra Napoli e Eintracht Francoforte. La notizia è di quelle spiazzanti.

La stagione del Napoli procede nel migliore dei modi. Gli azzurri di Luciano Spalletti sono primi in classifica, con un consistente margine nei confronti delle inseguitrici. La stagione del Napoli però, fino a questo momento, è positiva anche sul fronte delle coppe europee. Gli azzurri infatti hanno chiuso al primo posto il girone di Champions League e si sono qualificato, con largo anticipo, agli ottavi.

Dall’urna è uscito l’Eintracht Francoforte, un sorteggio che poteva essere peggiore, ma che comunque impone agli uomini di Spalletti una certa dose di attenzione. Nelle ultime ore il match è però assurto agli onori della cronaca però non per questioni di campo, ma per questioni inerenti ai tifosi. L’Eintracht ha infatti diramato alcune notizie riguardo le due partite. Il match d’andata del 22 febbraio a Francoforte e il match di ritorno al Maradona del 15 marzo.

Nel primo match l’Eintracht Francoforte ha comunicato la messa in vendita dei biglietti per il settore ospiti. Il prezzo imposto dalla società tedesca è di 66€ a tagliando, non certo un prezzo popolare nei confronti dei tifosi del Napoli. Inoltre l’Eintracht informa che, a causa della grandissima richiesta di tagliandi per assistere al match, si darà priorità a coloro che sono iscritti al fan club.

Champions League, la comunicazione dell’Eintracht: “Non prenotate hotel a Napoli!”

A far discutere e spiazzare i tifosi azzurri è però anche un’altra questione, legata alla gara di ritorno del Maradona del 15 marzo. In vista dell’esodo di tifosi tedeschi per la partita di ritorno, il club tedesco ha pensato di allertare i tifosi e dare alcuni consigli sulla città di Napoli. Nel comunicato ufficiale dell’Eintracht si legge infatti di consigli per i propri tifosi durante la loro permanenza a Napoli in quei giorni.

“A causa della sicurezza in loco, ma anche delle segnalazioni dei precedenti avversari del Napoli nelle competizioni europee, ci teniamo a dare alcuni consigli ai nostri tifosi. E’ preferibile non prenotare hotel e soggiornare in città da soli, ma è anche consigliato non girare per la città con indumenti riconducibili all’Eintracht.”