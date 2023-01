“Kim al Tottenham”: Napoli, i tifosi spiazzati dall’annuncio a sorpresa

Il Napoli di Spalletti giocherà domani contro la Roma di Mourinho, ma c’è stato un annuncio su Kim che ha sorpreso i tifosi partenopei.

Il Napoli di Luciano Spalletti è sicuramente l’assoluto dominatore della nostra seria. I partenopei, grazie ai risultati dello scorso weekend, hanno il grandissimo vantaggio di dodici punti sul Milan di Stefano Pioli secondo.

Nessuno immagina la scorsa estate questa super stagione da parte del team campano. Infatti, nella sessione estiva di calciomercato, nonostante i tantissimi addii che si sono susseguiti, il Napoli di Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli è stato di fatto bravissimo sia ad abbassare il proprio monte ingaggi che a rinforzare il gruppo guidato da Luciano Spalletti.

Tra gli acquisti che hanno dato una spinta più al Napoli bisogna inserire sicuramente quello di Kim Min-Jae. Il sudcoreano, nonostante la pressione di un sostituire un totem come Kalidou Koulibaly, è diventato subito il leader della difesa partenopea. Proprio sull’ex Fenerbahce, intanto, c’è stato un annuncio che ha sorpreso tutti i sostenitori del team partenopeo .

L’annuncio di José Mourinho ha spiazzato tuti i tifosi del Napoli: “Volevo portare Kim Min-Jae al Tottenham”

José Mourinho, nel corso della conferenza stampa di presentazione della gara di domani tra la sua Roma e gli azzurri, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni su Kim Min-Jae: “Quando ero alla guida del Tottenham volevo un giocatore che adesso ha la maglia del Napoli, che all’epoca costava 10 milioni di euro. Questo calciatore era Kim, con cui ho anche parlato varie volte in videochiamata”.

Il tecnico portoghese ha poi continuato il suo intervento sul difensore centrale del Napoli di Luciano Spalletti: “Kim voleva venire, ma il Tottenham non poteva spendere soldi. Avevamo chiuso per circa 8 milioni di euro, ma poi non abbiamo definito il tutto per il discorso economico che ho prima”. Queste parole di José Mourinho rappresentato un ulteriore riconoscimento per il sudcoreano, il quale ha sorpreso tutti per la sua affidabilità, tecnica e personalità.