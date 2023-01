Osimhen-Napoli, salti di gioia per i tifosi: c’è la decisione definitiva

Osimhen è l’autentico protagonista del Napoli di Spalletti primo in classifica, ma ha anche attirato tante pretendenti molto ricco e potenti.

Non c’è dubbio che il grande protagonista di questa eccezionale stagione del Napoli sia Victor Osimhen. Kvaratskhelia, Anguissa, Lobotka, Zielinski e tanti altri stanno facendo cose eccelse, ma il nigeriano è inarrivabile. Trascinatore con gol, personalità e prestazioni, il capocannoniere della Serie A ha raggiunto uno status da stella internazionale, con tutto ciò che ne consegue.

Ovvero, banalmente, l’interesse di tanti top club all’estero, pronti a cifre assurde per strapparlo ai partenopei. Ed è facile capire perché. Nonostante abbia segnato solo 1 gol in questa edizione della Champions League, è a quota 13 reti e 4 assist in Serie A, e a soli 24 anni ha ancora margine di crescita. La punta nigeriana non ha solo rapidità e fiuto per il gol, ma anche tecnica, abilità nel passaggio, carattere e peso nello spogliatoio.

Insomma, di centravanti con le sue caratteristiche e del suo livello, al mondo, ce ne sono davvero pochi. Il Manchester United sarebbe pronto a un’offerta da 100 milioni di euro almeno per il suo cartellino: una cifra difficilmente ignorabile, per De Laurentiis. I tifosi lo sanno, e giustamente se lo chiedono: sarà possibile trattenere Osimhen al Napoli? E fino a quando? Oggi ne ha parlato ‘Il Messaggero’, rivelando alcuni dettagli importanti.

Osimhen lascia il Napoli? Ecco cosa può succedere

La prima cosa da tenere in considerazione riguarda il prezzo. Il Napoli non ha speso poco per l’attaccante ex Lille (75 milioni nel 2020) e vuole quindi valorizzare al massimo il suo cartellino. Oggi, però, per Osimhen non bastano più 100 milioni, come poteva essere la scorsa estate. Il nigeriano quest’anno potrebbe battere parecchi record, e De Laurentiis ora chiede per lui 150 milioni di euro.

Poi, si deve discutere del “quando”. Secondo il quotidiano romano, non a breve termine. Cioè, non a gennaio: il Napoli non intende privarsi ora della sua stella, col campionato ancora da vincere e il discorso aperto in Champions. E lo stesso Osimhen, che ha un ottimo rapporto coi tifosi partenopei, non è interessato ad andarsene ora, prima di aver conquistato la Serie A. Le pretendenti, quindi, dovranno preparare le loro offerte per giugno.