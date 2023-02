Napoli, Giuntoli deluso ed ora anche l’annuncio: l’affare sfumato per un motivo

A calciomercato ormai chiuso arrivano le dichiarazioni pubbliche che sono una spiegazione per il Napoli alla decisione presa dal calciatore.

Il Napoli ha optato per una sessione invernale di calciomercato senza innesti di troppo. La rosa si può considerare completa e i numeri lo dimostrano. Gli unici affari sono stati di scambio: Bereszynski ha preso il posto di Zanoli, che a sua volta l’ha sostituito alla Sampdoria, mentre Sirigu è andato alla Fiorentina per favorire l’arrivo di Gollini come secondo di Meret.

L’unico profilo sul quale il Napoli avrebbe voluto puntare con certezza ma poi è sfuggito è quello di Azzedine Ounahi. Il giovane centrocampista si è fatto notare dal grande telescopio del calcio per le prestazioni offerte durante i Mondiali di Qatar 2022 con la Nazionale del Marocco. Ciò ne ha fatto anche lievitare il prezzo del cartellino e ha complicato l’affare che il Ds Giuntoli avrebbe imbastito per giugno.

L’Angers, infatti, chiedeva circa 25 milioni di euro, ritenuti una cifra molto elevata. Di contro pare che la società partenopea avesse già accennato un’intesa con l’entourage del calciatore classe 2000 per un contratto fino al giugno 2027 con ingaggio da 2 milioni di euro a stagione.

Niente Napoli, Ounahi al Marsiglia: “Qui mi sento come in Marocco”

Come spesso accade, fra i due litiganti… il terzo gode. L‘Angers ha finito per privarsi di Ounahi a gennaio ma non per aprire all’arrivo in Serie A. Il giocatore è rimasto in Francia, in Ligue 1 ma vestendo i colori del Marsiglia. La società se l’è accaparrato con un contratto per quattro stagioni.

In sede di presentazione, rilasciando un’intervista ai canali ufficiali del Marsiglia, il centrocampista originario di Casablanca ha spiegato cosa l’ha spinto ad accettare il trasferimento e ha confermato di essere a conoscenza dell’interesse di altre società, fra le quali senza dubbio rientra il Napoli: “Sappiamo che per me c’erano interessamenti forti da Inghilterra e Italia, ma ho scelto il Marsiglia. Qui mi ricorda un po’ casa mia, ritroverò il Marocco in questa città. Il club ha avuto fiducia in me e ora dovrò ripagarla mostrando le mie qualità alla squadra”.