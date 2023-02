Napoli, salti di gioia per i tifosi: l’ufficialità è una vera goduria

Non finiscono più le soddisfazioni per il Napoli e i suoi giocatori. Oggi è arrivata l’ufficialità che manda in estati il popolo azzurro.

Sono numerosi i segreti alla base del successo del Napoli, apparso incontenibile fin qui come testimoniato dai risultati ottenuti in campo. In campionato, ad esempio, gli azzurri sono primi con 13 punti di vantaggio rispetto all’Inter seconda mentre la fase a gironi della Champions League è stata chiusa con una comoda qualificazione agli ottavi da testa di serie. Un rendimento eccellente, reso possibile da diversi fattori.

In primis, l’ottimo contributo fornito dai nuovi acquisti. Giovanni Simeone, ad esempio, si è calato subito al meglio nella nuova realtà mettendo a segno in 17 apparizioni complessive be 8 gol, l’ultimo dei quali rivelatosi decisivo per battere la Roma domenica scorsa. Khvicha Kvaratskhelia, dal canto suo, ha saputo raccogliere al meglio il testimone lasciato da Lorenzo Insigne diventando una delle colonne portanti della squadra azzurra.

Ma non finisce qui. Sono tanti, infatti, i calciatori già presenti in rosa nello scorso anno che hanno alzato ulteriormente il proprio livello di gioco. È il caso di Stanislav Lobotka per il quale, non a caso, il rinnovo di contratto (con conseguente aumento di stipendio) appare imminente. Anche Victor Osimhen è migliorato sotto tutti i punti di vista. Il nigeriano, in passato, agiva perlopiù nelle aree di rigore avversarie partecipando poco alla costruzione della manovra. Adesso, invece, vuole spesso palla dando dimostrazione di voler crescere ancora tecnicamente.

Napoli, altra soddisfazione per Osimhen

L’ex Lille, fin qui, ha siglato 15 reti e 4 assist in 20 apparizioni totali. Un bottino da top player conclamato, che lo hanno fatto inevitabilmente finire nel mirino di alcuni dei top club più prestigiosi d’Europa. Il Manchester United, ad esempio, ha cominciato ad effettuare i primi sondaggi tesi a verificare la sua disponibilità a trasferirsi in Premier League. Il presidente Aurelio De Laurentiis, dal canto suo, vorrebbe tenerlo ma intanto ai corteggiatori ha provveduto ad inviare una specifica comunicazione.

Per portarlo via da Napoli, in particolare, servirà un assegno sostanzioso da 3 cifre. Per parlare del futuro, in ogni caso, ci sarà tempo. Adesso l’ambiente azzurro intende coccolarselo e proprio oggi è arrivata l’ennesima soddisfazione stagione per Osimhen. La sua rete contro la Roma, stando a quanto annunciato dalla Lega Calcio, è risultata la più bella del mese di gennaio. Un gol capolavoro: cross dalla sinistra di Kvaratskhelia, stop di petto per eludere la marcatura di Roger Ibanez e botta potente di destro sotto l’incrocio dei palli. Una meraviglia. Non la prima, per Osimhen.