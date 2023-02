“La Procura ha aperto un’inchiesta”: Napoli-Juventus, indagini in corso

Napoli-Juventus aperta un’inchiesta per una presenza in particolare a bordocampo: ecco cosa sta accadendo con la Procura Federale della FIGC.

Il Napoli procede con il proprio percorso in campionato. Ma nel frattempo è arrivata una notizia che ha sorpreso l’ambiente azzurro. La Procura Federale della FIGC, infatti, ha deciso di aprire un’inchiesta. Nel mirino c’è una sfida contro i bianconeri in particolare. Ecco cos’è successo.

È quindi arrivata una notizia dell’ultim’ora che ha spiazzato. Così come in realtà ha spiazzato proprio la presenza di Luciano Moggi, a bordocampo, nel corso dell’ultimo match disputato tra le squadre Primavera di Napoli e Juventus. Gara giocata lo scorso 14 gennaio, dubito dopo quella tra i big di Serie A finita 5-1.

E proprio questo ingresso al limite del rettangolo verde di gioco, a Cercola, ha fatto sì che la Procura Federale aprisse un’indagine. Nel mirino il fatto che l’ex bianconero sia stato radiato, dopo le vicende di Calciopoli. Queste le novità riferite allora da ‘SportMediaset’.

A rivelare quanto sta accadendo è stata la redazione di ‘SportMediaset’. “La Procura Federale della FIGC ha aperto un’inchiesta sulla presenza di Luciano Moggi ai bordi del campo durante la gara Primavera tra Napoli e Juventus. Partita giovata a Cercola lo scorso 14 gennaio”, si legge.

“L’indagine – si racconta ancora – è stata aperta subito dopo che l’episodio è diventato di dominio pubblico. Mercoledì è stato ascoltato Gianluca Pessotto. Coordinatore degli staff tecnici bianconeri, che come evidenziato dalle immagini quel giorno sul campo di Cercola si è intrattenuto a lungo con Moggi”

In conclusione, scrive ‘SportMediaset’: “La Procura Federale guidata da Chiné sta ora indagando. Per verificare se siano state commesse eventuali violazioni. Consentendo all’ex dg bianconero e in precedenza dirigente azzurro di entrare in campo. Nonostante sia stato radiato per Calciopoli“. L’indagine è perciò in corso e tutto è ancora da stabilire.