😮 Napoli, tifosi in estasi: arriva la sorpresa dopo lo Spezia

Il Napoli annuncia a sorpresa una novità riguardante la squadra, dopo la gara con lo Spezia. Sentimola direttamente dalle parole di Spalletti.

Che il clima nel Napoli sia euforico sembra facilmente evidente, ed è un particolare che si nota anche dalle piccole cose. E non potrebbe essere altrimenti, visto lo stato di forma degli azzurri allenati da Luciano Spalletti. Nessuno all’inizio della stagione poteva aspettarsi un Napoli primo in classifica con ben 13 punti sulla seconda e con questo livello di gioco.

Il Napoli è stato in grado di ottenere importanti vittorie contro le big del campionato, perdendo una sola partita e offrendo un rendimento eccezionale anche in Champions League. Il lavoro di Spalletti si è fatto sentire, ad esempio nella coesione di una rosa che ha perso senatori come Koulibaly, Mertens e Insigne in estate. L’allenatore toscano è stato bravo a integrare e valorizzare subito i giovani, come Kvaratskhelia, e i nuovi arrivati, come Kim Min-jae.

Ma un altro aspetto fondamentale del successo del Napoli e della coesione del suo gruppo squadra è rappresentato dall’incredibile apporto delle seconde linee. Simeone, Raspadori, Elmas, Juan Jesus e Ndombelé, solo per citare i più noti, si sono rivelati pedine preziose fino a questo punto. E tutto ciò si deve alla capacità di Spalletti di integrarli e tenerli sulla corda, facendoli sentire sempre parte della squadra anche quando non giocano.

Spalletti premia le riserve: idea a sorpresa del Napoli

La conferma di tutto ciò arriva dalle cose dette dal tecnico di Certaldo nella conferenza stampa di oggi, prima della gara contro lo Spezia. “Abbiamo pensato di far fare lo strappo settimanale a quelli che giocano di meno, per rimetterli in pari. – ha detto Spalletti – E abbiamo pensato di farlo al Maradona”. Annuncio quindi a sorpresa per il Napoli: che terrà un allenamento speciale dentro il proprio stadio, invece che a Castel Volturno.

Un modo, appunto, per dare spazio alle seconde linee e aiutarle a sentirsi parte del gruppo a prescindere dal minutaggio. “Quelli che giocano meno hanno comunque un’importanza fondamentale, come si è visto nelle partite” ha spiegato ancora l’allenatore. Allenarsi al Maradona sarà un’occasione importante per calcare il campo dello stadio del Napoli, ma anche “per abituarsi a quel livello di calcio lì”.