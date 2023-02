Dazn, ancora problemi prima di Inter-Milan: comunicato ufficiale

Dopo i disservizi durante Spezia-Napoli, arriva il comunicato di DAZN. A rischio anche la visione del derby tra Inter e Milan di questa sera.

Durante il lunch match delle 12,30 tra Spezia e Napoli, vinto dagli azzurri di Luciano Spalletti per tre reti a zero, molti utenti hanno lamentato diversi disservizi riguardo la trasmissione della partita su DAZN. La piattaforma streaming ha immediatamente comunicato l’origine del problema, solo che adesso è a rischio anche la fruizione del derby di Milano tra Inter e Milan.

Il problema stavolta è da ascrivere a TIM. La rete internet fornita dal provider TIM sta infatti avendo problemi, causando di riflesso problemi anche a coloro che utilizzano la piattaforma di streaming DAZN. In tutta Italia sono state inviate numerose segnalazioni di malfunzionamenti e interruzioni del servizio. La TIM ha comunicato di avere i suoi tecnici già al lavoro, ma non è escluso che questi disservizi possano protrarsi anche questa sera e rendere difficile la visione anche del derby di Milano.

DAZN ha pubblicato una nota pochi minuti fa per informare i suoi utenti che TIM sta cercando di risolvere il problema il prima possibile. I tifosi sperano che, dopo i disservizi avuti questo pomeriggio per il match tra Spezia e Napoli, la visione della partita tra Inter e Milan possa quantomeno risultare migliore se non addirittura priva di problemi. Naturalmente anche dalle parti di DAZN sperano che il main eventi di giornata possa essere visto senza alcun problema o rallentamento, considerando anche che la piattaforma è da tempo al centro delle polemiche per episodi simili che però, a differenza di adesso, non erano ascrivibili a disservizi causati da terzi.

DAZN, il comunicato dopo i disservizi: “Al lavoro con TIM per garantire un servizio ottimale”

Ecco nello specifico il comunicato della piattaforma di streaming: “Sono in corso segnalazioni per quanto riguarda i problemi sulla rete internet di uno dei principali operatori telefonici, che stanno causando disservizi ai suoi clienti e, di conseguenza, anche ad alcuni clienti DAZN. Informiamo che il partner è già al lavoro per risolverli.”

DAZN chiarisce quindi che il problema non è dovuto a disservizi imputabili direttamente alla piattaforma di streaming, ma a problemi riguardanti un operatore telefonico (TIM, ndr). I tifosi nel frattempo incrociano le dita e sperano che si possa trovare una soluzione entro stasera.