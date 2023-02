😱 “Insopportabile!”: Napoli, Spalletti spiazza tutti durante la diretta

Dopo la vittoria del Napoli contro lo Spezia, Luciano Spalletti ha parlato nel post partita ai microfoni di ‘Dazn’. L’allenatore ha spiazzato i tifosi…

Luciano Spalletti è l’uomo del momento, impossibile negarlo. L’allenatore è alla guida di una squadra che sembra un treno inarrestabile, tatticamente ben messa in campo. Una squadra che soffre, anche quando gli avversari riescono a chiudere gli spazi, ma che riesce a trovare il filo giusto per arrivare a portare a casa i tre punti. Il lavoro di Spalletti, dunque, non è stato soltanto di natura tattica, ma il tecnico toscano ha lavorato anche sulla mente dei suoi giocatori. Gente come Osimhen, Kvaratskhelia, ma anche Lobotka, Kim o Meret, tutti giocatori che stanno dimostrando una solidità sotto il punto di vista psicologico che rappresenta la vera chiave di volta.

Nessuno ha voglia di arrendersi, si gioca per i compagni ed anche quando le cose non vanno non c’è alcune intenzione di deporre le armi. Mai. Identità sulla quale lo stesso allenatore sta lavorando ed ha lavorato nel corso degli scorsi mesi. Spalletti guarda avanti con decisione, lo Scudetto è un obiettivo chiaro. Non ci si può più nascondere, ed anche Luciano ne è ben consapevole. Si presenta davanti alla telecamere con tranquillità ed anche quel pizzico di sagacia che da sempre lo contraddistingue. Ed anche in queste ore si è lasciato andare a delle dichiarazioni molto particolari.

Napoli, Spalletti parla di Hamsik e spiazza tutti

Durante l’intervista post partita ai microfoni di ‘Dazn’, all’allenatore sono state mostrate le immagini social che ritraggono Marek Hamsik, ex capitano del Napoli, durante un momento molto particolare: il taglio di capelli. Il giocatore slovacco ha tolto la cresta, ed infatti nelle scorse ore si è parlato molto sui social anche di questo cambio di look cosi netto da parte dell’ex numero 17 azzurro.

Quando sono state mostrate le immagini a Spalletti, l’allenatore degli azzurri si è lasciato andare a delle dichiarazioni molti particolari: “A me cosa ha fatto Hamsik… Mi fa piacere per lui che si è tolto questa cresta che ormai era una cosa insopportabile“, ha detto Spalletti in diretta. L’allenatore poi ha chiarito, per evitare fraintendimenti, quanto le sue parole fossero pregne di ironia.

“Però non ha niente a che vedere con lo scudetto. È lui che ha deciso di togliersela, ma il Napoli non lo ha vinto”, ha detto ancora l’allenatore. “Gli si fa i complimenti per essere una persona moderna che non rimane sulla stessa cosa fatta da bambino ma tenta di andare ad acchiappare cose nuove”, le parole di Spalletti.