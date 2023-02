❌ Occhio Napoli, maxi-stangata in arrivo? La sentenza è durissima

Occhio Napoli, possibile una maxi-stangata in arrivo: la sentenza dopo la trasferta con lo Spezia è durissima: ecco svelato tutto.

La vittoria del Picco è stato un altro segnale chiaro inviato al resto del campionato. Il Napoli è forte e continua a fare sul serio, senza mostrare alcun indizio di una crisi o di un cedimento. Il cammino degli uomini di Luciano Spalletti è stato talmente netto sinora, che i tredici punti di distacco tra loro e la seconda in classifica quasi non fa più notizia. E i limiti di questa squadra appaiono sempre più fissati in alto, con il passare delle giornate.

Insomma, il Napoli di Luciano Spalletti è un vero spettacolo e lo ha dimostrato anche su un terreno ostico come quello di La Spezia. Un terreno mai amico degli azzurri, soprattutto dal punto di vista ambientale. Ieri sono stati molteplici i cori beceri ed imbecilli che hanno inneggiato al Vesuvio, al razzismo e alla discriminazione razziale. Addirittura, l’edizione odierna de ‘La Repubblica’ documentava anche ululati razzisti nei confronti di Osimhen. Una vera e propria vergogna, che i tifosi azzurri auspicano di vedere punita con una maxi-stangata.

Napoli, occhio alla maxi-stangata per lo Spezia: la sentenza è durissima, ecco il motivo

Nel mentre che le autorità si affrettino a giudicare quanto accaduto ieri al Picco, una prima sentenza arriva dal noto giornalista Umberto Chiariello. Ai microfoni di ‘Canale 21’, ha duramente espresso la propria opinione sui tifosi dello Spezia: “Sono la peggior Curva d’Italia! Sono stati indecenti!”. E ancora, il noto volto della comunicazione napoletana sottolinea: “Hanno persino inneggiato alla morte di Maradona, oltre che alle solite becere cose”.

Di qui, la dura proposta di Chiariello: “Ora sono curioso di capire se la curva dello Spezia verrà chiusa per il resto del campionato, così da dare un esempio vero contro certi episodi. Oppure si andrà con la solita multa, utile a far ridere i polli… Mi auguro che qualcuno si dia una svegliata e decida di dare una ripulita al prodotto calcio qui in Italia”.