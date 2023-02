😨 Spezia-Napoli, retroscena gravissimo: tifosi indignati, il motivo

Il Napoli gongola dopo la vittoria ai danni dello Spezia. Intanto è emerso un retroscena sulla gara che ha fatto indignare gli azzurri.

L’ennesima perla della stagione, che consente di fare un passo verso l’obiettivo più ambito. È dolce il risveglio oggi per il Napoli, reduce dalla rotonda vittoria ottenuta ieri ai danni dello Spezia che ha permesso agli azzurri di consolidare il primato in classifica e mantenere a -13 l’Inter seconda, uscita vincitrice dal derby. La strada che porta al traguardo è ancora lunga ma la piazza può di certo guardare al futuro con un certo ottimismo.

Può farlo perché, anche allo stadio “Picco”, di fronte alle prime difficoltà la squadra non si è disunita. Anzi, ha tenuto spesso il pallino del gioco facendo girare il pallone alla ricerca di spazi da sfruttare. Il fortino dei padroni di casa ha retto nel primo tempo mentre nella ripresa è stato costretto a capitolare sotto i colpi dei calciatori di Luciano Spalletti. Ad aprire le danze ci ha pensato Khvicha Kvaratskhelia, giunto a 9 reti e 13 assist in 21 apparizioni complessive.

In seguito è arrivata la doppietta di Victor Osimhen che ha, di fatto, chiuso le ostilità e consegnato ai partenopei altri 3 punti fondamentali nella corsa verso lo scudetto. Tutto perfetto, quindi? Non proprio, perché il pomeriggio di ieri è stato macchiato da alcuni episodi di cronaca che, con tutta probabilità, verranno puniti dal Giudice Sportivo.

Napoli, spunta il retroscena sulla gara di ieri

I tifosi dello Spezia, in particolare, si sono resti protagonisti non soltanto di insulti nei confronti di Diego Armando Maradona ma anche di ululati razzisti contro Osimhen. E non finisce qua, perché non sono nemmeno mancate offese verso Spalletti (ex dell’incontro). Episodi che, come riportato nell’edizione odierna de ‘La Repubblica’, avrebbe dovuto spingere l’arbitro Marco di Bello a prendere la decisione di sospendere il match.

La gara, invece, è andata avanti senza alcun provvedimento da parte del 41enne fischietto originario di Brindisi. Nessun avviso, inoltre, è giunto dallo speaker, rimasto in silenzio. All’interno dell’impianto, in ogni caso, erano presenti alcuni ispettori federali. Ora lo Spezia trema. Dopo la sconfitta interna, a breve può arrivare anche una pesante sanzione. Il Napoli, invece, gongola e si prepara alle prossime sfide. Domenica 12 febbraio, alle ore 20.45, il calendario propone la partita contro la Cremonese.