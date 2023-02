Calciomercato, colpo di scena Cavani: “Gli abbiamo fatto una proposta”

Incredibili novità sul futuro di Edinson Cavani. L’attaccante uruguaiano ex Napoli ha già sul tavolo la proposta di contratto.

Edinson Cavani è uno che i gol li ha sempre fatti. Palermo, Napoli, PSG, Manchester United e adesso Valencia. Difficilmente il Matador dove è andato non ha lasciato il segno. Anche se non più giovanissimo, l’attaccante uruguaiano è uno che in campo fa sempre la differenza. Nel biennio allo United ha messo a segno quasi 20 gol, mentre quest’anno col Valencia è a quota 7.

Il tutto nonostante una stagione, quella dei valenciani, non certo di buon livello. Il club spagnolo infatti sta navigando in pessime acque di classifica, tanto che è recentemente arrivato l’esonero del tecnico Gennaro Gattuso. L’allenatore, con un passato recente anche a Napoli dove ha vinto la Coppa Italia nel 2020, è stato sollevato dall’incarico per scarsi risultati. Una scelta per certi versi inevitabile viste le tre sconfitte consecutive, quattro se si considerano le ultime cinque uscite, e il quart’ultimo posto ad una sola lunghezza dalla zona retrocessione.

Un cambio in panchina che potrebbe coinvolgere anche Cavani. Il Matador infatti è stato fortemente voluto da Gattuso. L’ex centrocampista del Milan aveva in mente di fare di Cavani il perno del suo attacco. Cosa riuscita in parte. Perché se Cavani è stato comunque protagonista di una rete su cinque dei valenciani, lo stesso non si può dire dei risultati che ne sono conseguiti. Ecco quindi che il Matador potrebbe presto doversi guardare attorno, vittima di una probabile rivoluzione nell’organico del Valencia.

Cavani, il Santos ci pensa. Arrivano conferme dal Brasile

Fortuna che Cavani, nonostante i 36 anni che compirà tra pochissimi giorni, è ancora un calciatore che fa gola a molti club. In Europa, ma anche in Sudamerica. Qui infatti l’ex centravanti del Napoli ha attirato l’interesse di una big brasiliana, il Santos. Il club carioca avrebbe già presentato una proposta.

Ad ammetterlo è il vice-presidente del Santos José Carlos de Oliveira il quale ai microfoni di Globo Esporte: “Ci stiamo provando, è vero. Gli abbiamo anche già fatto una proposta. Per il momento non ha accettato, ma la trattativa è ancora lunga.”