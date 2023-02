Calciomercato Napoli, un altro rinnovo: firma a breve

Il calciomercato del Napoli continua a tutto spiano: l’attenzione del direttore sportivo Cristiano Giuntoli è rivolta verso un obiettivo

Cristiano Giuntoli sta già ponderando le mosse per la prossima stagione. Dopo aver concluso il calciomercato di gennaio con gli arrivi di Bartosz Bereszynski e Pierluigi Gollini, il direttore sportivo azzurro studia le strategie. In questo momento l’attenzione sembra essere rivolta al capitolo rinnovi.

La grande attenzione del direttore sportivo fiorentino è stata rappresentata dal rinnovo di Stanislav Lobotka. Il prolungamento del contratto dello slovacco classe 1994 è ormai nell’aria, come anticipato dal ‘Corriere dello Sport’. Il calciatore firmerà fino al 2027 con opzione per un’ulteriore stagione. Chiusa questa faccenda, ora, Giuntoli si dedicherà anche ad altre tre operazioni.

Calciomercato Napoli, dopo il rinnovo di Lobotka: Giuntoli ha in canna pure i prolungamenti di Juan Jesus, Rrahmani e Di Lorenzo

Secondo quanto affermato da ‘Tuttomercatoweb’, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli dopo aver praticamente sigillato il rinnovo di Stanislav Lobotka, ora è pronto a definire altri tre prolungamenti di contratto. I calciatori in questione sono Juan Jesus, Amir Rrahmani e Giovanni Di Lorenzo.

I rinnovi dovrebbero essere trattati proprio in questo ordine, cominciando dal difensore brasiliano ex Roma, l’ultimo ad essersi unito alla rosa napoletana (nel 2021). Un anno prima era invece arrivato Rrahmani dall’Hellas Verona mentre Di Lorenzo è uno dei veterani del gruppo (è arrivato nel 2019).

Nelle scorse ore, Mario Giuffredi, procuratore del terzino destro e capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, ha parlato ai microfoni di ‘Radio Crc’. Nel suo intervento ai microfoni dell’emittente, ha chiarito la volontà del suo assistito di terminare la carriera con la maglia azzurra.

L’intenzione di Cristiano Giuntoli e di Luciano Spalletti sarebbe quella di aprire un ciclo con il gruppo che tanto bene sta facendo in questa stagione in campionato e in Europa e che sta alimentando i sogni della piazza. Il Napoli prima di pensare alle nuove trattative ha un piano per blindare gli attuali componenti della rosa.