😱 Kvaratskhelia in un’altra squadra: l’annuncio del ds spiazza tutti

Osimhen e Kvaratskhelia continuano a stupire nel Napoli, ma sull’attaccante georgiano arriva un clamoroso retroscena.

Il Napoli continua a fornire ottime prestazioni e continuità di risultati. Gli uomini di Spalletti stanno dando prova di solidità e talento. Anche lo Spezia è stato piegato a domicilio con uno 0-3 senza possibilità di appello. Un grande merito va ai due attaccanti azzurri, Kvaratskhelia e Osimhnen, che, ancora una volta hanno scritto il loro nome sul tabellino dei marcatori.

Complimenti da tutte le parti, anche da parte del dirigente di lungo corso Rino Foschi che ricorda, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, come Kvaratskhelia poteva essere un calciatore del Bologna: “Ora tutti dicono che lo conoscono, ma in realtà sono in pochi che lo conoscevano. Dico che in precedenza era seguito dal Bologna, due anni fa ne parlai con Bigon. Tuttavia, c’era un problema con il passaporto e non se ne fece nulla.”

Foschi però non lesina complimenti al lavoro del Napoli e del ds Cristiano Giuntoli: “Il lavoro della dirigenza del Napoli, guidata da Giuntoli, è stato ben fatto e la società non ha debiti. Il calcio in Italia sta attualmente affrontando difficoltà , ma il presidente De Laurentiis sta lavorando benissimo. C’è preoccupazione per eventuali operazioni ad hoc per migliorare i bilanci che potrebbero essere scoperte, che campionato sarà ? Questa è una domanda che ci dobbiamo porre. Per il resto il Napoli ha le potenzialità per fare bene in Champions League.”

Foschi su Osimhen: “Se lo vogliono dovranno dare molti soldi al Napoli

Un passaggio poi su Victor Osimhen, anche lui grande protagonista, molto cercato dalle big d’Europa: “Il presidente del Napoli De Laurentiis ha fatto sapere che Osimhen è incedibile ed ha mandato un messaggio forte alla Premier League. In caso di offerte il prezzo richiesto sarà molto ma molto alto. E’ un cammello per cui ci vorranno molte monete.

Foschi ha poi concluso: “Il messaggio è stato inviato a tutta la Premier League, De Laurentiis ha fatto capire che non farà sconti e che la richiesta per Osimhen sarà tra le più alte mai fatte nel calcio europeo.”