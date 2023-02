Napoli, l’ufficialità è una manna: che gioia prima della Cremonese

Il Napoli gioisce di nuovo: un’altra bella notizia per il club partenopeo, prima della gara di domenica contro la Cremonese in Serie A.

Tutto sta funzionando alla grande nel Napoli di Luciano Spalletti, e ogni giocatore sta dando un contributo incredibile alla squadra. Il primo posto in classifica a +13 sull’Inter seconda è un grande risultato per tutti, ma ovviamente ha un giocatore simbolo in particolare. Perché tra le rivelazioni Kim e Kvaratskhelia, e le conferme di Zielinski e Lobotka, su tutti non può non spiccare il nome di Victor Osimhen.

Il Napoli era chiamato, in questo inizio di 2023, a confermare le sue ambizioni di scudetto, mentre molti prevedevano un calo di rendimento. Ma, dopo la sconfitta con l’Inter a San Siro (la prima stagionale in Serie A), il club partenopeo ha rimesso le cose a posto vincendo le successive cinque partite, tra cui quelle contro Juventus e Roma, che hanno rilanciato le ambizioni dei ragazzi in maglia azzurra.

E Osimhen è stato indiscutibilmente il protagonista di queste vittorie: 7 gol in 5 partite di Serie A dopo la caduta di Milano, per l’attaccante di Lagos. Prestazioni che lo hanno imposto come il capocannoniere del campionato italiano, nonché uno dei giocatori più osservati al mondo. E adesso, come ricompensa, non poteva non arrivare il giusto riconoscimento per le sue giocate.

Osimhen incontenibile: è lui il migliore di tutti

Nel mese di gennaio, il nigeriano è stato in grado di segnare 5 gol in 5 partite, portando il Napoli a 4 vittorie e rinsaldando il primo posto in classifica. Il pubblico della Serie A non ha avuto dubbi, premiandolo come EA SPORTS Player Of The Month di gennaio. Un riconoscimento che lo vede primeggiare su avversari come Dybala, Lautaro, Lookman e Luis Alberto.

“Nel mese di gennaio Victor Osimhen si è confermato un autentico Top Player, uno dei più forti attaccanti di tutto il panorama internazionale” ha detto Luigi De Siervo, l’ad della Lega Serie A. Il premio verrà consegnato all’attaccante del Napoli prima della prossima partita, domenica 12 febbraio al Maradona contro la Cremonese alle 20.45.