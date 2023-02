🎉 Napoli, salti di gioia per i tifosi: c’è l’annuncio improvviso

Napoli, splendido annuncio nel lunedì dopo la Cremonese. Salti di gioia per i tifosi e siparietto da non perdere: ecco cos’è successo nella serata

Il momento è a dir poco magico. Il Napoli ha piazzato un altro 3-0 in campionato, archiviando anche la pratica Cremonese senza troppe difficoltà. Un qualcosa di davvero incredibile, considerando il ruolino di marcia degli azzurri, finora assoluti padroni della Serie A. E in attesa di capire quale saranno i risvolti che arriveranno di pari passo con gli ottavi di finale di Champions League, la piazza partenopea si gode il primato in classifica.

La festa è ancora lontana, ma la leggerezza intanto non manca. Lo sanno bene i big del Napoli, che questa sera hanno presenziato a Fuorigrotta in occasione dell’anteprima del nuovo film del comico Alessandro Siani. Presenti all’evento Kvaratskhelia, Osimhen, Gollini, Simeone, Raspadori e Di Lorenzo. Tutti sono stati protagonisti di foto e di sorrisi con i protagonisti in sala, con lo stesso Siano che ha rivolto loro una domanda tanto semplice quanto profonda: “Cos’è per te Napoli?”. Una domanda alla quale hanno risposto tutti i big, facendo gioire i tifosi azzurri.

Napoli, quanti big all’anteprima del film di Siani: l’annuncio dei calciatori fa impazzire i tifosi

Una domanda alla quale ha risposto per primo Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli. Parole al miele le sue, prima di annunciare e far impazzire i presenti: “Stiamo facendo e faremo di tutto per fare qualcosa di storico, vogliamo rendere felici e orgogliosi i tifosi!”. Un annuncio al quale si accoda anche Raspadori: “È nostro dovere cercare di regalare a tutti questa gioia, lavoriamo ogni giorno per riuscirci e farli gioire il più possibile”.

A parlare poi ci sono anche Gollini e Kvaratskhelia, che hanno colto l’occasione per ringraziare a pieni polmoni i tifosi del Napoli. L’amore e l’affetto che arriva loro è fortissimo, come sottolineato anche da uno scatenato Simeone. È con il Cholito che si forma il siparietto più bello. L’argentino non si trattiene e tra le risate ha risposto: “Cos’è per me Napoli? Uà…”.