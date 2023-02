😳 Occhio Napoli, la beffa fa infuriare i tifosi: la verità è amara

Le brutte notizie non arrivano mai da sole. Occhio Napoli, la beffa fa infuriare e non poco tutti i tifosi: la verità è davvero un boccone amaro da mandare giù.

Quindici punti di distacco dalla seconda in classifica. Il dominio del Napoli continua ad aumentare con il passare delle giornate, in barba a chi pronosticava un ridimensionamento in questo secondo anno di Luciano Spalletti. E in barba anche a chi pronosticava un calo netto degli azzurri in questo 2023, al rientro dal Mondiale qatariota e dalla lunga sosta invernale.

Gli azzurri non solo hanno ripreso da dove avevano lasciato, ma sono riusciti addirittura a migliorarsi rispetto all’inizio di stagione. Ne sa qualcosa Khvicha Kvaratskhelia, che a suon di gol e assist sta riuscendo nell’impresa di sorprendere ancor di più, rispetto alle sue prime gare in Serie A. Il georgiano è già uno dei calciatori più importanti del nostro campionato, con nove gol e undici assist a testimoniare il suo impatto da record. Un impatto che in pochi avevano avuto nel calcio italiano, soprattutto da queste parti. Analogie con l’ex Rubin Kazan e Dinamo Batumi, i tifosi del Napoli possono trovarle solo dalle latitudini di Milano.

Kvaratskhelia come Kakà : occhio Napoli, la beffa fa infuriare i tifosi del Milan

Per trovare qualcuno che abbia avuto un impatto simile a quello di Kvaratskhelia, bisogna tornare alla stagione 2003-2004: uno sconosciuto Kakà , tra scetticismi e facili ironie, dominava la Serie A e trascinava il Milan di Ancelotti allo Scudetto. Un paragone tanto importante quanto beffardo anche per i tifosi rossoneri, che invece speravano di ritrovare nell’attesissimo De Ketelaere il perfetto erede del brasiliano.

Purtroppo per Pioli, nonostante l’hype e le cifre sborsate dal Milan, il belga si sta rivelando un vero e proprio flop. Mai davvero incisivo, il rendimento dell’ex Brugge sta facendo infuriare e non poco i supporters del diavolo. Intanto il Napoli si gode Kvara e le sue magie: come ammesso dallo stesso Kakà in una recente intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, il georgiano può diventare un vero fenomeno del calcio mondiale.