😳 Napoli, la Lega Serie A spiazza tutti: la notizia non lascia dubbi

Il Napoli si gode il primato in classifica, ma attenzione alla notizia rilasciata dalla Lega Serie A che spiazza tutti. Ora non ci sono piĆ¹ dubbi.

Quindici punti in classifica e nel mirino un obiettivo che manca da oltre trentatrĆ© anni. IlĀ NapoliĀ viaggia spedito verso il titolo, nella speranza di chiudere quanto prima il discorso Scudetto. La concorrenza appare ormai lontanissima, maĀ Luciano SpallettiĀ non vuole incappare in passi falsi. Per questo, massima attenzione giĆ a partire dalla gara di domani. Quando gli azzurri saranno ospiti del Sassuolo di Alessio Dionisi, tra le insidiosa mura del Mapei Stadium.

Uno stadio dove tante big sono finite spesso con il pagare dazio,Ā NapoliĀ incluso. Storicamente ĆØ un campo non sempre benevolo per gli azzurri, che lo scorso anno per poco non rischiavano di lasciarci l’intera posta in palio. Adesso la formazione diĀ SpallettiĀ appare completamente diversa, ma non per questo domani si farĆ trovare eccessivamente sicura di sĆ©. E con la speranza che l’imminente ritorno della Champions League non rappresenti una distrazione sgradita, i partenopei proveranno a mandare l’ennesimo segnale di costanza e invulnerabilitĆ al resto del campionato.

Napoli, occhio al dato comunicato dalla Lega Serie A: tifosi prima spiazzati e poi in delirio

Costanza e invulnerabilitĆ che ilĀ NapoliĀ sta mettendo in mostra con il suo gioco corale. Le individualitĆ diĀ Luciano SpallettiĀ sono tutte a servizio della squadra, come testimonia il dato rilasciato a sorpresa dalla stessa Lega Serie A. Attraverso un post ad hoc sui canali ufficiali del campionato, una foto di KvaratskheliaĀ incornicia la classifica degli assistmen in Italia. Al primo posto c’ĆØ proprio il georgiano con 9 assistenze, poi Milinkovic-Savic con 8 e poi altri due napoletani comeĀ ZielinskiĀ eĀ Mario RuiĀ con 6, a pari di Deulofeu.

“Di certo il gol non scarseggeranno presto in quel di Napoli…”: ironizza cosƬ laĀ Lega Serie A, prima spiazzando e poi mandando in delirio i tifosi azzurri. La macchina diĀ Luciano SpallettiĀ ĆØ un vero spettacolo e anche i numeri lo certificano.