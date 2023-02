Napoli-Ronaldo, ‘smacco’ a CR7? La confessione: “Gli auguro di…”

Il Napoli di Luciano Spalletti sta lavorando con attenzione in vista del match in programma domani sera contro il Sassuolo di Dionisi.

Il Napoli di Luciano Spalletti è sempre più dominatore della Serie A. Gli azzurri hanno un netto vantaggio sulle inseguitrici ed il terzo storico scudetto appare sempre più vicino. La formazione partenopea è protagonista di una stagione straordinaria e domani affronterà il Sassuolo al Mapei Stadium per continuare la striscia consecutiva. Un momento molto positivo ed una serie di match da affrontare.

Dopo il club contro la formazione emiliana la capolista tornerà in scena in Champions League ed affronterà in Germania l’Eintracht Francoforte. Con lo scudetto quasi ‘in cassaforte’ la società e Luciano Spalletti lavorano al futuro e c’è la consapevolezza che anche in Europa tutti possono raggiungere un obiettivo storico. Il Napoli infatti, nella sua storia, non ha mai raggiunto i Quarti di finale e si trova davanti ad una grossa opportunità.

Il terzino azzurro Mario Rui è uno dei grandi protagonisti della cavalcata del club partenopeo e in questi minuti ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del club. Ecco le sue parole: “Mancano 16 partite allo scudetto, sono tante e può succedere ancora di tutto. Abbiamo un buon margine ma pensiamo partita dopo partita”. Il talento georgiano Kvicha Kvaratskhelia è uno dei più grandi talenti di questa stagione e Mario Rui ha usato belle parole per il compagno di squadra.

Napoli, Mario Rui esalta Kvaratskhelia

Mario Rui ha parlato delle recenti parole di Spalletti su Kvaratskhelia, paragonato anche all’egiziano Momo Salah. Il portoghese ha parlato cosi: “Sono calciatori diversi, credo che il mister facesse riferimento al fatto che Salah con lui è diventato meno individualista ed anche Kvicha sta facendo lo stesso”. Poi riguardo un paragone tra Kvaratskhelia e Cristiano Ronaldo, suo connazionale e leggenda del calcio mondiale:

“Arrivare ai livelli di Cristiano? Magari, ne sarei contentissimo. Ha ancora il tempo dalla sua parte e gli auguro di arrivare a quei livelli”. Kvaratskhelia è uno dei grandi protagonisti di questa stagione e sta trascinando la formazione partenopea a suon di gol e assist.