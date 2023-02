😮 Napoli, il braccio di Spalletti in campo: ecco chi è il vero leader

Osimhen e Kvara stanno trascinando il Napoli a suo di gol ed assist. Ma il vero braccio di Spalletti in campo è un altro…

La cavalcata del Napoli in vetta alla classifica prosegue. La squadra azzurra continua a centrare vittorie una dietro l’altra, mostrandosi praticamente inarrestabile. Chi fermerà questo Napoli? Difficile a dirsi, anche perché al momento non sembra davvero ci sia una squadra che possiede lo stato di salute mentale e fisica degli azzurri.

Luciano Spalletti gongola, si lecca i baffi e guarda al futuro con grande fiducia. L’allenatore sa benissimo da qui al termine della stagione le partite non sono di certo poche, ma è altrettanto vero che ad oggi la sua squadra è una macchina che non mostra falle. Se il cammino dovesse proseguire in questa maniera, sarebbe davvero difficile individuare anche soltanto una sola rivale in grado di opporsi a questo. Napoli.

I partenopei vincono a suon di gol, nel segno di giocatori che stanno scrivendo pezzi di storia. Come nel caso di Victor Osimhen, protagonista indiscusso di una città intera che oggi poggia gran parte delle sue speranze proprio su di lui. Gli infortuni hanno condizionato le prime due stagioni del nigeriano in azzurro, ma adesso sembra davvero non ce ne sia per nessuno.

Napoli, il braccio di Spalletti: ecco il vero leader

Ma non si può menzionare Osimhen senza tirare in ballo anche la stagione di Kvicha Kvaratskhelia, altro elemento dello scacchiere di Spalletti che sta trascinando la squadra. Nel caso del georgiano, va detto, gol e assist hanno quasi lo stesso valore. Il numero 77 ha mandato spesso in porta proprio Osimhen, facendo sì che questa coppia di giovani straordinari riuscisse a trascinare i tifosi napoletani verso un sogno chiamato Scudetto.

Ma c’è anche un altro giocatore che risulta fondamentale per il gioco di Spalletti. Il braccio dell’allenatore, così lo definisce l’edizione di oggi de ‘La Gazzetta dello Sport’, che non ha dubbi su chi sia uno degli azzurri più decisivi in questa stagione.

“E poi c’è il gioco, quello concepito da Spalletti che in campo ha il suo braccio ideale in Lobotka, uno che sa sempre dove va il pallone e come gestirlo, scrive oggi la rosea. “Nel campionato italiano è il giocatore che completa più passaggi nella metà campo avversaria”, riporta ancora l’edizione odierna. Un dato che sottolinea ancora di più l’importanza dello slovacco per questa squadra.