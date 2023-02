🚨Eintracht-Napoli, tifosi inferociti: arriva il comunicato ufficiale

Sale l’attesa per Eintracht Francoforte-Napoli, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions. I tifosi, intanto, sono furiosi.

La vittoria ottenuta ai danni del Sassuolo venerdì scorso, ormai, è in archivio. Il Napoli, infatti, ha iniziato a prepararsi alla trasferta sul campo dell’Eintracht Francoforte. Una gara fondamentale quella di domani sera, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. La squadra nella giornata odierna continuerà ad allenarsi, con il tecnico Luciano Spalletti che approfitterà del tempo a disposizione per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione.

In campo andrà il migliore undici possibile. La stagione dei partenopei è stata eccellente ma il mister originario di Certaldo intende renderla straordinaria. Gli azzurri, nei 97 anni della propria storia, non sono mai riusciti ad approdare ai quarti. Adesso, invece, la strada che porta allo storico risultato appare in discesa. Per almeno un paio di motivi. Il primo è legato allo straripante contributo fornito, in fase offensiva, dal tandem composto da Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen.

Una coppia dai numeri record capace di trafiggere, in ogni momento, qualsiasi retroguardia avversaria e finita, inevitabilmente, nel mirino dei principali top club europei. I tedeschi, dal canto loro, sono sesti in Bundesliga a -1 dal quarto posto occupato dal Friburgo e nelle ultime due partite di campionato hanno rimediato una sconfitta (3-0 dal Colonia) ed una vittoria (2-0 sul Werder Brema). Un avversario dal rendimento altalenante, alla portata della truppa guidata da Luciano Spalletti.

Napoli, contro l’Eintracht ci sarà un’atmosfera particolare

Allo stadio “Deutsche Bank Park” ci sarà un’atmosfera particolare. I gruppi organizzati dei rossoneri, di fronte all’impossibilità di dare vita ad una coreografia comprendente fuochi d’artificio e fumogeni (non è arrivata l’autorizzazione dei vigili del fuoco), hanno rivelato in che modo proveranno ad incoraggiare i propri beniamini.

“Non ci faremo fermare dalle vessazioni delle autorità ” si legge in un comunicato, attraverso cui gli “Ultras Francoforte” hanno voluto lanciare un apposito appello al resto della tifoseria. “Portate i coriandoli e i tappi di birre e lanciateli a comando durante il riscaldamento delle squadre”. Il tutto, urlando “Quarti di finale”. Sia per i padroni di casa che per il Napoli l’appuntamento è di quelli prestigiosi. In campo si preannuncia battaglia.