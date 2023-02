Vergogna Juventus, il gesto dei tifosi fa indignare tutti: roba mai vista allo stadio

La Juventus di Massimiliano Allegri ha vinto nell’ultimo turno di campionato a La Spezia. Nonostante ciò piovono le polemiche.

La stagione della Juventus è sicuramente al di sotto delle aspettative. La società ha realizzato una campagna acquisti straordinaria, alternando colpi ad effetto come Paul Pogba ed Angel Di Maria a giocatori più funzionali come Bremer, Kostic o il polacco Arkadiusz Milik. Il club torinese è attualmente a metà classifica a causa della penalizzazione dovuta all’Operazione prisma, un’indagine tutt’altro che conclusa.

Oltre a questo il club ha avuto importanti battute d’arresto: i tifosi azzurri ricordano senza dubbio il clamoroso tonfo del club bianconero al Maradona con la squadra di Allegri distrutta 5 a 1. Questo ma non solo con i bianconeri eliminati in un girone di Champions tutt’altro che impossibile e ‘retrocessi’ in Europa League. La Juve non è andata oltre l’1 a 1, pareggio casalingo nei Playoff di Europa League contro il Nantes, ennesimo risultato abbastanza negativo e che ha attirato polemiche tra i tifosi.

Nel weekend il club bianconero ha affrontato un’insidiosa trasferta contro lo Spezia e ha reagito alla grande. La Juve ha battuto 2 a 0 il club ligure, mostrando un buon rendimento e chiudendo il match grazie alle reti di Kean e Di Maria, subentrato benissimo nella ripresa. Ottima prova anche di Perin e Rugani con il portiere rientrato dopo una lunga assenza. Ottime notizie per il club bianconero che in campionato vince ancora ed avvicina la zona europea.

Spezia-Juventus, gestaccio dei tifosi

Il giorno dopo il match una clamorosa rivelazione fa esplodere gli animi. Come confermato al Corriere dello Sport dallo stesso club ligure, ieri, allo stadio Picco di La Spezia, c’è stato un bruttissimo gesto. Un tifoso bianconero, ieri sugli spalti, ha iniziato a ‘fare pipi” addosso a due dipendenti dello Spezia, un gesto a dir poco vergognoso. Una situazione che sta scatenando diverse polemiche, anche sui social, e intanto è già caccia all’uomo.

Il club ligure ora, insieme alle forze dell’ordine, guarderà i filmati relativi al match di ieri e analizzerà il circuito di videosorveglianza per fermare e arrestare l’uomo. Gesto a dir poco vergognoso e che ha scatenato la furia social.