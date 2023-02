❌ “Affare saltato perché…”: Napoli, la mossa che ha cambiato il percorso De Laurentiis

Arriva un retroscena molto interessante di qualche anno fa che ha cambiato definitivamente il percorso di De Laurentiis al Napoli

Il Napoli si gode Luciano Spalletti e il suo lavoro che sta portando la squadra alla conquista del terzo scudetto della sua storia. Sono quindici i punti di vantaggio sull’Inter, seconda in classifica. Un percorso iniziato nell’estate 2021 dopo l’addio di Gennaro Gattuso dopo la mancata qualificazione in Champions League. Ci fu un periodo di grande incertezza per chi dovesse essere l’allenatore dei partenopei. De Laurentiis parlò anche con Massimiliano Allegri, che rifiutò cordialmente per poi tornare alla Juventus per il suo secondo ciclo.

Tanti furono gli allenatori cercati da De Laurentiis durante quelle settimane. Il presidente del Napoli aveva già parlato nei mesi precedenti con Luciano Spalletti, che aveva dato la sua piena disponibilità a fine stagione. Anche Sarri venne sondato. E a un certo punto uscì fuori una notizia che riguardava Sergio Conceicao come “prossimo allenatore del Napoli”. Alla fine arrivò proprio Spalletti e da quel momento è iniziato un grande sogno per tutti i tifosi che si sta concretizzando in questa stagione.

Napoli, il retroscena su Sergio Conceicao

Claudia Garcia, giornalista, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com soffermandosi su Sergio Conceicao, allenatore del Porto che sfiderà l’Inter in Champions League: “Addio Sergio Conceicao? In Italia, perché no? Se ne parla da parecchio, poteva andare al Napoli, una notizia vera, ma l’affare non si concretizzò. Penso che però questa sia la sua ultima stagione al Porto. Con tutto il rispetto, non andrà via per una squadra di metà classifica. In Portogallo guadagna tanto e ha la direzione sportiva totale della sua squadra”. Parole chiare, che chiariscono come sia l’allenatore portoghese sia stato vicino all’approdo al Napoli.

Conceicao affronterà domani l’Inter agli ottavi di finale di Champions League. Un ritorno a Milano sponda nerazzurra dopo i due anni passati da calciatore dal 2001 al 2003. Sarà molto interessante capire l’approccio della squadra di Simone Inzaghi, visto che i Dragoes sono molto insidiosi. E la storia poteva andare diversamente con l’arrivo di Conceicao al Napoli.