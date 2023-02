👕 Napoli, la Lega boccia le nuove maglie di De Laurentiis

Il presidente Aurelio De Laurentiis aveva in mente una maglia molto originale per il Napoli, ma la proposta è stata bocciata dalla Lega: il motivo.

La produzione stagionale di maglie e divise da parte del Napoli è davvero copiosa. La società disegna per ogni occasione speciale, che scandisce il nostro calendario annuale, una differente uniforme che possa essere adatta al periodo e la distribuisce sul mercato, insieme ad Armani, trasformandole poi in un vero cult.

Per la stagione 2022-23 in campo i calciatori azzurri sono stati visti già con maglie per Halloween con dei pipistrelli neri dal ventre fino alla parte bassa della divisa. Per Natale una simpatica renna sullo sfondo azzurro tipico del Napoli. A San Valentino l’edizione con i bordi rossi su sfondo total white e la forma di un bacio stampata sulla destra. Ha riscosso molto successo quest’ultima soprattutto fra le donne, che per l’occasione l’hanno acquistata o ricevuta come regalo.

Secondo le informazioni riferite da ‘La Repubblica’, non sempre il percorso per arrivare a un disegno convincente ed adatto è semplice. In alcuni casi è tortuoso e può finire anche con la bocciatura della proposta.

Napoli, De Laurentiis aveva in mente una maglia innovativa per la squadra ma…

Proprio per ciò che concerne quest’ultima situazione, c’è un retroscena svelato dal quotidiano. Pare, infatti, che il presidente Aurelio De Laurentiis avesse pensato a una maglia personalizzata per ciascun giocatore. Ovvero ognuna avrebbe avuto nome, numero e anche volto del calciatore. Una sorta di divisa simile a quella che fu progettata e poi ufficializzata in omaggio di Diego Armando Maradona ma col volto di un giocatore azzurro del presente in luogo del Pibe de Oro.

Tuttavia l’idea è stata accantonata quasi subito. Purché interessante, sarebbe stata respinta dal Consiglio di Lega in quanto “non conforme al regolamento”. Apponendo l’immagine di ciascuno dei calciatori, tecnicamente i giocatori avrebbero indossato 11 maglie differenti, generando così un contesto con le norme vigenti. Peccato, avrebbero sicuramente riscosso un enorme successo.