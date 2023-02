👏🏻 Mercato Napoli, Giuntoli da applausi: c’è il suo nuovo capolavoro

Il Napoli comanda in Serie A, ma Cristiano Giuntoli guarda già con attenzione al mercato del 2023. Pronto il suo nuovo capolavoro, ecco quale.

Quindici punti di distacco sulla seconda, in attesa di scendere in campo domani al Castellani di Empoli. Il Napoli continua ad impressionare tutti, dentro e fuori dai confini della nostra Serie A. La formazione di Luciano Spalletti è reduce dall’impressionante trionfo di Francoforte, dove è riuscita a fare un sol boccone dei campioni in carica dell’Europa League. La Champions resta un sogno proibito per la piazza azzurra, ma quest’anno sembrano davvero non esserci limiti alle potenzialità di questa squadra.

Merito dell’allenatore, ma merito senza dubbio anche di chi l’ha costruita sul mercato. L’ultima estate è stata tra le più produttive e qualitative della carriera di Cristiano Giuntoli. Non tanto per gli arrivi di Kvaratskhelia e Kim, quanto per un lavoro complessivo (tra cessioni ed operazioni di rinforzo) che ha consegnato nelle mani di Luciano Spalletti uno dei Napoli più competitivi di sempre. Sia per gioco che profondità e qualità della rosa. Guai però a cullarsi sugli allori: l’ex DS del Carpi è già all’opera per il suo prossimo capolavoro di mercato.

Napoli, capolavoro in vista per Giuntoli sul mercato: il colpo sarà da applausi

Secondo quanto svelato dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, il direttore sportivo del Napoli prepara il colpo da applausi. A centrocampo servirà una pedina in vista della prossima stagione. Non solo per sostituire Ndombele (che non verrà verosimilmente riscattato), ma anche per ovviare ad un eventuale addio di Zielinski (in scadenza nel 2024).

Pertanto, i due nomi sul taccuino di Giuntoli sono Samardzic dell’Udinese e Baldanzi dell’Empoli. Rispettivamente classe 2002 e classe 2003, entrambi rappresentano due obiettivi per il futuro (ma anche per il presente) del Napoli. Prenderli adesso sarebbe un vero capolavoro per Giuntoli, che però avrebbe già avvisato i club detentori dei due cartellini: gli azzurri non parteciperanno ad aste di mercato. Per questo proveranno, invece, a battere la concorrenza sul tempo, come fatto la scorsa estate con Kim e Kvaratskhelia.