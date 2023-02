Inchiesta Prisma Juventus, colpo di scena: l’ha appena fatto la Procura di Torino

Altri sei club sono coinvolti nell’inchieste: il materiale è stato trasmesso dai pm alle procure e presto arriverà pure al procuratore Chiné

Non solo la Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni diffuse dalla redazione di ‘Libero’, altri sei club sono coinvolti dall’inchiesta Prisma, della quale tanto si sta parlando da alcuni mesi. Le procure di competenza, in virtù di quanto messo agli atti dai magistrati, indagheranno inoltre su altre sei formazioni. Cinque di Serie A e un’altra appartenente al campionato cadetto.

Saranno mesi piuttosto delicati pertanto per il calcio italiano e le classifiche potrebbero essere alterate, come è già successo in Serie A, con la penalizzazione di quindici punti che ha colpito la squadra di Massimiliano Allegri, precipitata al di sotto della soglia “europea”.

Inchiesta Prisma: “Altri sei club coinvolti nella vicenda”, novità importante lanciate dalla redazione di ‘Libero’

Le Procure della Repubblica coinvolte dovranno indagare su altre sei società professionistiche del calcio italiano, come è emerso durante la diretta di ‘TvPlay’. Le novità sono giunte dalla redazione di ‘Libero’. Oltre alla Juventus pertanto il materiale che hanno consegnato i magistrati di Torino potrebbe allargare il numero delle società in qualche modo colpite dalla vicenda.

Nell’inchiesta Prisma, finiscono altri sei club dunque. A rischiare adesso sono anche Atalanta, Bologna, Sampdoria, Sassuolo e Udinese in Serie A ed inoltre anche il Cagliari, quest’anno in B dopo la retrocessione degli scorsi mesi.

Il procuratore federale Chiné riceverà a breve gli atti che sono stati inseriti nel fascicolo dalle procure competenti. Saranno queste, come spiega ‘Tv Play’, a verificare le ipotesi di reato. In questi ultimi giorni sono stati ascoltati sia Dybala sia Mandragora, entrambi transitati dalla Juventus. Ai due sono state chieste precisazioni ritenute evidentemente importanti in vista dell’udienza. Quest’ultima è fissata per il prossimo 27 marzo. Tremano in tanti, i massimo campionati sotto l’egida della Figc tornano ad essere condizionati dai ‘tribunali’. Si prevedono mesi convulsi.