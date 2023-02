Napoli, non solo l’attacco: Spalletti sorride anche per altro

I numeri sbalorditivi del Napoli non passano soltanto per un attacco stellare: la squadra azzurra continua a stupire i suoi tifosi

Ad Empoli è giunta ancora una conferma. Si sprecano ormai le sensazioni positive generate dalla squadra di Luciano Spalletti. La formazione partenopea ha dimostrato di non essere un fuoco di paglia. Questa volta ad ardere è certamente qualcosa di più consistente rispetto al passato.

I dati lo testimoniano. Il Napoli viaggia spedito a caccia di record e nella trasferta contro gli uomini di Paolo Zanetti, pochi giorni dopo l’impegno di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, i partenopei hanno affrontato con grande personalità e sicurezza un avversario che avrebbe potuto creare delle difficoltà. Così non è stato. Il successo ottenuto al Castellani riflette i numeri da capogiro degli azzurri.

Napoli, in difesa non si passa: gli azzurri non hanno subito neppure una rete nel mese di febbraio

“Vietate entrare”: è come se il Napoli avesse esposto questo cartello ad ognuno dei suoi avversari durante questo mese di febbraio. A fare impressione, infatti, non sono soltanto gli attaccanti. Osimhen continua a segnare con una regolarità svizzera, conduce ampiamente la corsa per il titolo di capocannoniere in Serie A ed aspira a cullare il sogno scarpa d’oro fino al termine della stagione.

Non finisce però tutto soltanto al nigeriano. Perché anche i numeri sfoggiati da Alex Meret, a cui contribuisce pure il lavoro difensivo svolto da tutta la squadra, sono eccezionali. Il portiere friulano non ha subito neppure una rete nel mese di febbraio.

Cinque gare di campionato in cui il Napoli ha sempre saputo mantenere la sua saracinesca abbassata. La striscia è cominciata a La Spezia (0-3 ai bianconeri), è proseguita in casa contro la Cremonese (3-0) successivamente è passata per il triplo 0-2 ottenuto nelle tre gare degli ultimi nove giorni contro Sassuolo, Eintracht Francoforte ed Empoli. Luciano Spalletti ha sempre più motivi per sorridere. Il Napoli ha la miglior difesa del campionato con 15 reti al passivo (seguita dalla Juventus, impegnata martedì nel derby con il Torino, con 17) e il miglior attacco del torneo (58 gol realizzati).