😱 L’ex Napoli racconta tutto, ma adesso gongola De Laurentiis

L’ex Napoli rilascia dichiarazioni particolare in vista del match che attenderà i suoi contro gli azzurri: De Laurentiis gongola.

Il Napoli scenderà in campo, alla prossima di Serie A, contro la Lazio e inizierà così per gli azzurri un periodo parecchio intenso. L’ex ha raccontato una chicca del suo passato che fa gongolare Aurelio De Laurentiis.

Questa sera, allo Stadio Olimpico, la Lazio ha ospitato la Sampdoria contro cui ha vinto non senza fatica. Grazie a un super gol segnato da Luis Alberto. Al termine del match ha perciò parlato Maurizio Sarri in prima persona.

Ai microfoni di ‘Sky Sport’, l’allenatore biancoceleste che in passato ha allenato anche la squadra partenopea ha riferito una chicca che ha fatto sorridere anche Aurelio De Laurentiis. Le sue parole.

Napoli-Lazio, parla l’ex azzurro Sarri: le parole che stupiscono De Laurentiis

Maurizio Sarri, al termine di Lazio-Sampdoria, ha parlato a ‘Sky Sport’ del match che attende i suoi alla prossima contro il Napoli: “Negli ultimi tempi, giochiamo quasi sempre con squadre che sono scese in campo un paio di giorni prima di noi. In questa bolgia di partite da fare, è difficile stilare il calendario. Andremo lì a giocarcela, sappiamo che il Napoli è più forte di noi ma non possiamo rinnegare le nostre filosofie. Ci sta che giochino molto di più loro, in questa stagione sono nettamente superiori a tutti”.

E poi le parole da parte di Maurizio Sarri che faranno felice Aurelio De Laurentiis: “Nell’ultimo anno, hanno fatto una politica di un coraggio estremo. Sono andati a prendere qualche giovane sconosciuto. Giuntoli in questo è un maestro, ma era difficile prevedere che trovasse giocatori così forti. I loro tifosi al Maradona? Da bambino tifavo Napoli“.