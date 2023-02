“Sono stufo”: Napoli, il giudizio di Criscitiello che lascia senza parole

Dichiarazioni nette e che faranno discutere quelle di Michele Criscitiello sul Napoli. Il noto giornalista non ha dubbi e spara la sentenza.

Con la vittoria contro l’Empoli e la concomitante sconfitta dell’Inter contro il Bologna, il Napoli si è proiettato a +18 punti in classifica. Gli azzurri di Luciano Spalletti continuano così la loro marcia in testa alla classifica, in vista anche di una serie di impegni che li vedrà comunque dover affrontare un paio di big match oltre al ritorno degli ottavi di Champions League contro l’Enitracht Francoforte.

Il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello non ha però alcun dubbio sul cammino degli azzurri e con la sua solita verve senza peli sulla lingua si lascia andare ad una dichiarazione molto netta. “Questo Napoli mi ha stufato.” ha scritto Criscitiello sulle pagine di Tuttomercatoweb. “Questa settimana dico che con l’Empoli pareggia. L’altra settimana che la Cremonese in campionato può fare il colpaccio come in Coppa Italia. Ma alla fine vince comunque il Napoli.”

Per Criscitiello non si tratta però solo di fortuna: “E’ vero quando le cose iniziano ad andare bene ed è il tuo anno tutto inizia a girare nel verso giusto. Ma il Napoli quest’anno ha raggiunto la perfezione tecnica. Le altre squadre sono normali e si sono ormai arrese allo strapotere del Napoli. Gli azzurri rendono tutto vergognosamente facile. Ad Empoli un’altra prestazione perfetta e a Francoforte uno spot per il calcio italiano.”

Criscitiello: “Napoli è il tuo anno! Punta anche alla Champions”

Il giornalista poi si lascia andare ad un ragionamento che è anche un grido di speranza per il calcio italiano in Europa: “Quando ti capitano stagioni come questa devi anche ottimizzare e capire che puoi entrare davvero nella storia.”

Per Criscitiello una doppietta Scudetto-Champions League non sarebbe impossibile visto come sta giocando questo Napoli: “Fossi negli azzurri non considererei un tabù la vittoria dello Scudetto e della Champions. Il Napoli sta facendo la storia del nostro calcio e sarebbe bello che si potesse riscriverla anche in Europa.”