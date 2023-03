🔴 Napoli, addio dopo appena un anno: tifosi disperati

I tifosi del Napoli, dopo il ko della squadra di Luciano Spalletti contro la Lazio, hanno paura di una cessione di un big in particolare.

Il Napoli ha dovuto alzare bandiera bianca in casa per la prima volta in questa stagione. I partenopei, infatti, hanno perso nell’ultimo turno di campionato allo Stadio Diego Armando Maradona contro la Lazio di Maurizio Sarri.

Al netto del ko contro i capitolini, che hanno vinto con la gran botta da fuori area di Matias Vecino, il Napoli non ha fornito una delle sue migliori prestazioni. Gli uomini di Luciano Spalletti, anche per i gran meriti della Lazio, non sono mai riusciti ad avere la solita precisione nel possesso palla.

Nonostante la sconfitta contro il team guidato da Maurizio Sarri, il percorso del Napoli in campionato non è compromesso. I partenopei, infatti, hanno comunque un grandissimo vantaggio sul secondo posto, considerando i 15 punti di vantaggio sull’Inter di Simone Inzaghi. I partenopei sono attesi adesso dal match di sabato contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, ma prima bisogna sottolineare alcune indiscrezioni di mercato su uno dei perni di Luciano Spalletti.

Napoli, le dichiarazioni di Enrico Fedele spiazzano i tifosi azzurri. “Futuro di Kim Min-Jae? C’è qualcuno che si è già mosso per pagare la clasuola”

Enrico Fedele, ai microfoni ufficiali di ‘TMW Radio’, ha infatti parlato del futuro di Kim Min-Jae: “C’è il rischio di vederlo andare via. Il pericolo è rappresentato dalla clausola e qualcuno si è mosso già, soprattutto un team inglese. C’è da ricordare che la Juventus prese Buffon, Nedved e Cannavaro con i 150 miliardi incassati per la cessione di Zidane al Real Madrid”.

L’ex dirigente del Parma ha poi continuato il suo intervento: “Partenza di Victor Osimhen? Per me basterebbero solo 100 milioni di euro per venderlo. Aurelio De Laurentiis? E’ un maestro della comunicazione, anche se a volte sparla. Il presidente del Napoli è un provocatore, ha la mentalità del cinema, vuole stare sempre in prima fila. Se dovesse arrivare uno con un’offerta importante ci penserebbe”.