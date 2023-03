😮 Calciomercato Napoli, asse caldo col Chelsea: pronto un nuovo colpo

Il Napoli lavora a un interessante giro di giocatori sul mercato, che coinvolge di nuovo il Chelsea, a cui è già stato ceduto Koulibaly.

“I giocatori del Napoli ci riflettono due volte prima di andarsene”. A dirlo è un noto giornalista come Raffaele Auriemma, intervenuto ai microfoni di ‘Si Gonfia la Rete’ su Radio CRC. Al centro della discussione c’è il futuro del Napoli, soprattutto in chiave mercato, con alcune situazioni ancora da valutare in uscita. Infatti, su almeno un profilo azzurro c’è di nuovo il Chelsea.

Il club inglese ha già avviato i contatti con il Napoli in passato, come ad esempio la scorsa estate, acquistando per 38 milioni Kalidou Koulibaly. Ora il club inglese, in grosse difficoltà in campionato nonostante la faraonica campagna acquisti, sarebbe interessato a un altro giocatore azzurro. Infatti il Napoli potrebbe essere costretto a fare alcune importanti cessioni la prossima estate.

Ma non tutti i guai vengono per nuocere. Le cessioni serviranno a fare cassa e reinvestire sul mercato, andando ad acquistare alcuni interessanti prospetti. Si tratta di quello che il Napoli ha già fatto la scorsa estate, con risultati che, come stiamo vedendo, sono stati ottimi. Giuntoli ha già adocchiato i possibili sostituti dei partenti, per cui ora l’asse col Chelsea si va riscaldando.

Il Chelsea guarda alla stella del Napoli, Giuntoli prepara l’alternativa

I nomi più caldi in uscita dal Napoli sono notoriamente Hirving Lozano e Piotr Zielinski, i cui contratti scadranno nel 2024. Se non vuole perderli a zero, il club partenopeo deve cederli la prossima estate, e sul messicano c’è proprio il Chelsea, rivela Auriemma, secondo cui a Potter “piace questo tipo di esterni” L’addio di entrambi potrebbe fruttare al Napoli circa 50 milioni di euro.

A quel punto, Giuntoli andrebbe subito a coprire le due partenze acquistando in loro vece due dei talenti più interessanti di questa stagione di Serie A. Stiamo parlando di Davide Frattesi e Armand Laurienté, entrambi in forze al Sassuolo. In questo modo, il Napoli otterrebbe un buon incasso, manterrebbe alto il valore della sua rosa, e abbasserebbe il monte ingaggi con due giocatori dalle richieste meno elevate.