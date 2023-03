De Laurentiis impietrito: arriva un attacco durissimo (ma non dai napoletani)

Aurelio De Laurentiis resta di sasso: la notizia delle ultime ore gela il patron e spiazza anche i tifosi del Napoli.

Qualche giorno fa il patron del Napoli Aurelio de Laurentiis aveva fatto un intervento all’università di Santa Maria Capua Vetere. Dure le sue parole nei confronti del sistema calcio, che aveva criticato soprattutto il sistema economico, secondo lui non supportato dalla presenza di alcune squadre “piccole”.

“Se ad un certo punto uno è convinto che ci siano due realtà calcistiche che per merito salgono in Serie A ma che nessuno vuole vedere perché magari fanno duemila presenza in televisione, è chiaro che quello mi crea un disagio. È difficile, a tutti democraticamente va dato il diritto di arrivare però servono limiti“, ha dichiarato De Laurentiis che ha poi continuato dicendo “Il campionato di calcio se comprende squadre che non hanno capacità economiche, è chiaro che diventa già forzato, sballato e compromesso e questo nessuno vuole capirlo. Ma poi, cosa grave, è che lo Stato è assente”.

I tifosi del Frosinone non ci stanno

Subito è arrivata la replica dei tifosi frusinati sulla pagina Facebook “Frosinone Calcio OFC“, che hanno duramente attaccato il presidente del Napoli.

“Caro De Laurentiis, dispiace contraddirti nuovamente, ma purtroppo ogni volta che apri bocca fai danni. Ti mettiamo a conoscenza, qualora non lo sapessi, che nel calcio reale, non quello di cui fai parte, non comandano né le Tv né tu che pensi di decidere per gli altri”, scrivono in un lungo post.

E ancora: “Solo negli ultimi due anni il Frosinone ha “donato” alla Nazionale Italiana ben 6 giovani giocatori che potrebbero essere il futuro del nostro paese: Turati-Gatti-Boloca-Zerbin-Caso-Moro. [..] Uno come te, che minacci i giocatori che si trovano a decidere tra il Napoli e il proprio paese di nascita quando c’è la Coppa D’Africa perché si gioca d’inverno, che credibilità pensa di avere?”.

E infine: “Se ti crea disagio che una squadra di Serie A può fare soltanto duemila spettatori in tv, sono problemi esclusivamente tuoi! Ti prenderai gli onori dello Scudetto, ma semplicemente per una volta hai lasciato lavorare senza aprire bocca Giuntoli, l’allenatore e la squadra”.

Un attacco molto duro, dunque, nei confronti di De Laurentiis.