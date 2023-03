Napoli, l’annuncio spiazza tutti: manna ufficiale e salti di gioia

Napoli, arriva un annuncio importante. Parole che sorprendono i tifosi: la notizia che arriva è importante per gli azzurri.

Il commissario tecnico della nazionale italiana di calcio ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radi Kiss Kiss Napoli dove ha parlato del match di qualificazione a Euro2024 tra Italia e Inghilterra in programma per il 23 marzo al Maradona, ma soprattutto ha lanciato alcune indiscrezioni sulle convocazioni. Tra queste anche una notizia importante per i tifosi del Napoli. Oltre a Meret, Di Lorenzo e Raspadori, Roberto Mancini vorrebbe convocare anche Matteo Politano.

“Penso di sì, il Napoli è sulla strada giusta. Meglio non dire nulla causa scaramanzia, anche perché il calcio è strano e particolare. Quello che sta facendo il Napoli lo sta meritando ampiamente e credo che alla fine riuscirà a vincerlo”, ha dichiarato il ct in merito alle possibilità di scudetto a Napoli.

Non si è risparmiato anche sul percorso azzurro in Europa, di cui ha detto “Il Napoli gioca un calcio molto europeo, è una squadra che attacca molto, difende bene, va bene in contropiede. E’ una squadra completa. Credo che sia una squadra che possa fare strada anche in Champions League. E’ una competizione particolare, ma le condizioni per fare bene ci sono”.

I convocati, Politano in pole

Roberto Mancini ha poi affrontato l’argomento convocazioni, dichiarando che è importante dare spazio e fiducia ai giovani che saranno il futuro della nazionale. “Vista la situazione economica che sta vivendo l’Italia calcistica, credo che questo possa essere un buon viatico per salvaguardare le casse societarie, investendo sui giovani che già si hanno nel vivaio”, ha dichiarato il ct che si è anche riferito in particolare a Raspadori, di cui ha detto: “Spero che possa esserci con l’Inghilterra, per me è un giocatore importante, giovane e con un gran futuro. Dispiace che non stia giocando per l’infortunio, ma spero che possa recuperare”, ha detto del giovane attaccante del Napoli.

Infine, riferendosi a Matteo Politano, Roberto Mancini ha annunciato: “Politano fa parte del nostro gruppo, c’è questa possibilità. Il Napoli ha tanti ragazzi italiani che fanno parte del nostro gruppo e che saranno convocati”.