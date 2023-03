“Nettamente inferiore”: Napoli, la sentenza che fa discutere i tifosi

Intervenuto ai microfoni di TvPlay.it il dirigente ha dato la sua opinione sul confronto con il Napoli: sentenza netta.

Dietro il Napoli capolista è gran bagarre per la corsa Champions. Sono diverse infatti le squadre che, alle spalle dell’undici di Luciano Spalletti, si contendono i posti per accedere alla prossima edizione della coppa dalla grandi orecchie. Al momento le due milanesi e le due romane sono quelle in lotta più serrata. Occhio però ad un possibile rientro dell’Atalanta, ma anche alla Juventus, specialmente qualora dovesse riavere indietro i 15 punti di penalizzazione.

Per alcune squadre l’arrivo in Champions sarebbe un risultato straordinario, pensiamo ad esempio alla Lazio di Maurizio Sarri. Per altre, come il Milan campione in carica, la Champions League rappresenta l’obiettivo minimo stagiona. Il direttore sportivo della Monterosi Tuscia, Fabrizio Lucchesi, ai microfoni di TvPlay.it, ha parlato dei rossoneri e del paragone con il Napoli capolista.

“La classifica attuale, per me, rappresenta abbastanza bene i valori sul campo.” ha dichiarato il direttore sportivo per il quale non ci sono dubbi. La classifica rispecchia i valori in campo e i valori delle rose: “Pioli non era considerato un fenomeno lo scorso anno, ma non è certo bollito ora. Il Milan è una buona squadra, ma a mio avviso è inferiore al Napoli.”

Milan, Lucchesi ‘giustifica’ De Ketelaere: “Tanti fattori da considerare”

In molti criticano le scelte di mercato del Milan. I rossoneri hanno speso molto per portarsi a casa Charles De Ketelaere, mentre il Napoli ha sborsato molto meno per il georgiano Kvaratskhelia. Al momento è indubbio chi abbia fatto l’affare. Ma anche qui Lucchesi ha delle attenuanti nei confronti dei rossoneri. Per il direttore sportivo ci sono tante cose da considerare e non è giusto che si cerchi il colpevole tra gli uomini mercato dei rossoneri.

“Personalmente ho sperimentato casi come quello di De Ketelaere.” ha dichiarato Lucchesi. “Casi dove mi sono trovato a pensare di aver sopravvalutato un calciatore. Tuttavia, ho capito che ci sono molti fattori da considerare, come l’alimentazione, il tempo necessario per ambientarsi e molte altre variabili che possono influire sul rendimento di un calciatore.