“Tifoseria penalizzata”: Napoli-Atalanta, l’ufficialità che gela il club

Sabato Napoli e Atalanta si sfideranno alle 18:00 e arriva l’ufficialità che gela il club e penalizza i suoi tifosi

Il Napoli sabato scenderà in campo con l’obiettivo di vincere contro l’Atalanta, dopo la sconfitta allo stadio Maradona contro la Lazio. Uno 0-1 firmato da Matias Vecino che fa male ai partenopei, soprattutto per la modalità in cui è arrivato. Diverse occasioni sprecate dalla squadra di Luciano Spalletti, che comunque non è stata brillante come al solito. L’esempio più lampante, la traversa di Victor Osimhen e la parata di Provedel sulla ribattuta di Kim Min-Jae.

L’Atalanta è una squadra che storicamente ha sempre messo in difficoltà il Napoli, in casa e fuori. Questo Spalletti lo sa, e sa anche che dovrà avere la squadra a una forma fisica più che accettabile. Perché anche se la squadra di Gian Piero Gasperini è in difficoltà di prestazioni e risultati, riesce sempre -o quasi- a mettere in difficoltà i propri avversari. E il club bergamasco dovrà fare a meno anche dei propri tifosi, che non potranno andare in trasferta al Maradona.

Napoli-Atalanta, niente tifosi bergamaschi al Maradona: è ufficiale

Il TAR Campania ha respinto il ricorso dell’Atalanta, che non potrà avere i tifosi residenti a Bergamo e provincia in trasferta allo stadio Maradona per la partita contro il Napoli. Il motivo principale è l’accesa rivalità che c’è tra le due squadre. Un divieto di trasferta che si è esteso anche ai tifosi dell’Eintracht Francoforte, tra l’altro gemellati con quelli dell’Atalanta. Tuttavia, è prevista parecchia affluenza in città da parte dei tifosi tedeschi in città. L’Atalanta ha comunicato: “Rammarico per la tifoseria che viene evidentemente penalizzata da questa decisione”.

La scorsa settimana, durante Napoli-Lazio, i tifosi nel settore ospiti hanno iniziato un lancio di fumogeni e bombe carta. Un bambino ha raccolto un petardo e si è anche ferito gravemente agli arti. Stavolta, le forze dell’ordine dovrebbero avere più tranquillità nel gestire la situazione. Intanto, Spalletti prepara il match con l’Atalanta con un occhio di riguardo anche all’Eintracht, che potrebbe portare per la prima volta la qualificazione ai quarti di finale di Champions.